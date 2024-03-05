Oberbeton інвестує $26 млн у завод з виробництва залізобетонних конструкцій на Тернопільщині — Finance.ua

Oberbeton інвестує $26 млн у завод з виробництва залізобетонних конструкцій на Тернопільщині
У Микулинецькій громаді Тернопільщини іноземний інвестор починає проектування нового заводу великогабаритних залізобетонних конструкцій. Про це пише Inventure.
Майже два роки Oberbeton визначався з кінцевою локацією та було обрано Микулинецьку територіальну громаду Тернопільської області, яка надала найкращі умови для інвестора.
На зустрічі з місцевим активом громад та представниками компанії-інвестор було представлено презентацію проєкту забудови заводу:
- виробничі та допоміжні будівлі,
- логістику,
- об'єм інвестицій,
- об'єм і асортимент продукції,
- кількість робочих місць, що планується створити.
Було проведено візуалізацію самих виробничих приміщень і частково технології виробництва.
Представники інвестора повідомили та надали відповідні гарантії щодо екологічної безпеки та дотримання інших норм законодавства, а також показали найсучасніше обладнання яким буде комплектуватися це виробництво. Наразі загальна сума прямих інвестицій в регіон збільшиться більш як на 1 млрд грн, і буде створено понад 150 нових робочих місць.
Бюджет громади та бюджет області отримає фінансову підтримку, а у населений пункт вдихнеться нове життя. Oberbeton — прозора компанія, де середня заробітна плата складатиме не нижче 20−22 тис. грн. на місяць.
Вже незабаром буде підписано інвестиційний меморандум та розпочато всі підготовчі та будівельні роботи на ділянці.
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