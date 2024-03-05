Oberbeton інвестує $26 млн у завод з виробництва залізобетонних конструкцій на Тернопільщині — Finance.ua

Oberbeton інвестує $26 млн у завод з виробництва залізобетонних конструкцій на Тернопільщині Сьогодні 15:26 — Фондовий ринок

У Микулинецькій громаді Тернопільщини іноземний інвестор починає проектування нового заводу великогабаритних залізобетонних конструкцій. Про це пише Inventure.

Майже два роки Oberbeton визначався з кінцевою локацією та було обрано Микулинецьку територіальну громаду Тернопільської області, яка надала найкращі умови для інвестора.

На зустрічі з місцевим активом громад та представниками компанії-інвестор було представлено презентацію проєкту забудови заводу:

виробничі та допоміжні будівлі,

логістику,

об'єм інвестицій,

об'єм і асортимент продукції,

кількість робочих місць, що планується створити.

Було проведено візуалізацію самих виробничих приміщень і частково технології виробництва.

Представники інвестора повідомили та надали відповідні гарантії щодо екологічної безпеки та дотримання інших норм законодавства, а також показали найсучасніше обладнання яким буде комплектуватися це виробництво. Наразі загальна сума прямих інвестицій в регіон збільшиться більш як на 1 млрд грн, і буде створено понад 150 нових робочих місць.

Бюджет громади та бюджет області отримає фінансову підтримку, а у населений пункт вдихнеться нове життя. Oberbeton — прозора компанія, де середня заробітна плата складатиме не нижче 20−22 тис. грн. на місяць.

Вже незабаром буде підписано інвестиційний меморандум та розпочато всі підготовчі та будівельні роботи на ділянці.

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