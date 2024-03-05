Oberbeton інвестує $26 млн у завод з виробництва залізобетонних конструкцій на Тернопільщині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Oberbeton інвестує $26 млн у завод з виробництва залізобетонних конструкцій на Тернопільщині

Фондовий ринок
44
У Микулинецькій громаді Тернопільщини іноземний інвестор починає проектування нового заводу великогабаритних залізобетонних конструкцій. Про це пише Inventure.
Майже два роки Oberbeton визначався з кінцевою локацією та було обрано Микулинецьку територіальну громаду Тернопільської області, яка надала найкращі умови для інвестора.
На зустрічі з місцевим активом громад та представниками компанії-інвестор було представлено презентацію проєкту забудови заводу:
  • виробничі та допоміжні будівлі,
  • логістику,
  • об'єм інвестицій,
  • об'єм і асортимент продукції,
  • кількість робочих місць, що планується створити.
Було проведено візуалізацію самих виробничих приміщень і частково технології виробництва.
Представники інвестора повідомили та надали відповідні гарантії щодо екологічної безпеки та дотримання інших норм законодавства, а також показали найсучасніше обладнання яким буде комплектуватися це виробництво. Наразі загальна сума прямих інвестицій в регіон збільшиться більш як на 1 млрд грн, і буде створено понад 150 нових робочих місць.
Бюджет громади та бюджет області отримає фінансову підтримку, а у населений пункт вдихнеться нове життя. Oberbeton — прозора компанія, де середня заробітна плата складатиме не нижче 20−22 тис. грн. на місяць.
Вже незабаром буде підписано інвестиційний меморандум та розпочато всі підготовчі та будівельні роботи на ділянці.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.