ОАЕ вперше за декілька років видають ліцензію іноземному банку – він російський — Finance.ua

ОАЕ вперше за декілька років видають ліцензію іноземному банку – він російський Сьогодні 11:33 — Фондовий ринок

Об’єднані Арабські Емірати схвалили видачу ліцензії російському «МТС Банку», що може посилити занепокоєння країн Заходу щодо перетворення ОАЕ на фінансовий прихисток для москви.

Рішення центрального банку видати банківську ліцензію фінустанові, яка не підпадає під західні санкції, зумовлене зростаючим попитом на фінансові послуги з боку росіян в ОАЕ.

Від початку росією повномасштабної війни в Україні в країну Перської затоки переїхали десятки тисяч росіян, переважно поселившись в Дубаї.

Багато з них скаржилися на труднощі з відкриттям банківських рахунків, особливо корпоративних, у тих кредиторів, які вже працюють у країні. Російський кредитор став першим іноземним банком за останні кілька років, який отримав ліцензію в ОАЕ.

США та європейські країни занепокоєні фінансовою взаємодією ОАЕ з росією після посилення санкцій після повномасштабного вторгнення. Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки, наголошує на рішучості США агресивно впроваджувати свої санкції. «Поблажливі юрисдикції» ризикують втратити доступ до розвинених ринків через ведення бізнесу з підсанкційними суб’єктами.

При цьому влада ОАЕ закликає фінансові установи дотримуватися західних санкцій, щоб зменшити ризик втрати кореспондентських відносин з американськими та європейськими кредиторами.

Одна особа, ознайомлена з діяльністю МТС, повідомила, що ліцензія полегшить доступ росіян до банківських рахунків і відкриє новий канал для потоку грошей в ОАЕ.

Економічна Правда За матеріалами:

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