ОАЕ відновили роботу ключового газопереробного заводу Сьогодні 21:23

Об’єднані Арабські Емірати відновили роботу найбільшого газопереробного заводу після його зупинки внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру. Йдеться про підприємство Habshan, яке експлуатує Adnoc Gas Plc.

Про це інформує Вloomberg

Водночас ситуація з експортом газу залишається складною через перебої судноплавства в Ормузькій протоці.

Єдиний у країні завод із виробництва зрідженого природного газу на острові Дас у Перській затоці працює на мінімальному рівні. Потужності об’єкта становлять близько 6 млн тонн на рік, однак через обмеження експорту він не зупиняється повністю, щоб зберегти можливість швидкого відновлення роботи після відкриття протоки.

У компанії зазначили, що були змушені тимчасово скоригувати операційну діяльність у сегменті СПГ та наразі працюють із клієнтами в індивідуальному режимі для виконання контрактних зобов’язань.

Попри проблеми з експортом, внутрішнє газопостачання в країні залишається стабільним. Це стало можливим завдяки відновленню роботи заводу Habshan, а також постачанню газу з Катар через трубопровід Dolphin.

