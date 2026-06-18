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ОАЕ планують повністю відмовитися від залежності від Ормузької протоки

Світ
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Об’єднані Арабські Емірати розробляють масштабний план, спрямований на зниження залежності від Ормузької протоки, незалежно від того, чи залишатиметься вона відкритою, чи ні.
Про це повідомляє Bloomberg.

Країна розширює альтернативні маршрути експорту

«Ми рухаємося до повної незалежності від Ормузької протоки, незалежно від того, відкрита вона чи ні. Вона відкриється, і ми сподіваємося, що це станеться швидко, але ми не зупинимо реалізацію нового плану», — заявив міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль-Зейуді.
Країна вже частково використовує наявний трубопровід до Фуджейри для транспортування нафти через порти на східному узбережжі. Окремі вантажі вдавалося провозити і через сам Ормуз — судна вимикали радіопередавачі, щоб уникнути виявлення.

Розвиток східних портів

В основі нового плану — розширення східних портів Дібба, Фуджейра та Хор-Факкан, розташованих на узбережжі Оманської затоки поза межами протоки.
Крім того, ОАЕ зведуть щонайменше ще одну нову гавань на тому самому узбережжі.
Паралельно заплановано будівництво нових трубопроводів, залізничних й автодорожніх маршрутів для з’єднання східних портів із нафтовидобувною та переробною інфраструктурою.
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Вартість і терміни реалізації проєктів не розкриваються — зараз вони перебувають на стадії планування. Разом із тим експерти вказують на обмеження: якщо трубопроводи можуть розв’язати питання транспортування нафти, то перенаправити ЗПГ, алюміній та інші товари значно складніше.
Окрему проблему становить імпортна залежність від портів у Перській затоці, зокрема Джебель-Алі — найбільшого контейнерного хабу у світі за межами Азії. Компенсувати це планують через розвиток залізничної мережі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном про припинення війни на Близькому Сході на всіх фронтах, включаючи Ліван, та відкриття ​​Ормузької протоки. Деталі угоди оприлюднять протягом найближчих 24−48 годин, а технічні консультації розпочнуться пізніше цього тижня.
За матеріалами:
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