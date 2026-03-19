ОАЕ готують пом’якшення вимог до податкового резидентства

Столиця ОАЕ Дубай
Столиця ОАЕ Дубай
Влада Об’єднаних Арабських Еміратів розглядає можливість пом’якшення правил податкового резидентства для іноземців. Йдеться про тих, хто був змушений залишити країну через безпекову ситуацію через війну з Іраном та ризикують втратити свій статус.
Про це пише Forbes.ua з посиланням на FT.

Які послаблення готують

Серед ключових змін, які обговорюються:
  • можливість індивідуального розгляду заявок експатів, які виїхали через форс-мажор;
  • врахування безпекової ситуації після завершення конфлікту;
  • гнучкіший підхід до вимог щодо мінімального перебування в країні.
Водночас автоматичних винятків не планують — рішення ухвалюватимуть точково.
Влада також розглядає можливість врахування форс-мажорних обставин, зокрема перебоїв з перельотами.

Чинні вимоги до резидентства

Наразі для збереження податкового статусу іноземці мають:
  • перебувати в ОАЕ щонайменше 183 дні на рік;
  • або від 90 днів — за наявності суттєвих зв’язків (робота чи житло).
Додатково діє принцип «центру життєвих інтересів», який дозволяє зберегти резидентство, якщо фінансові та особисті інтереси людини зосереджені в країні.
Потенційні зміни координують Федеральна податкова служба та органи, відповідальні за ідентифікацію і прикордонний контроль.

Хто ризикує втратити статус

Податковий рік в ОАЕ починається 1 січня. Тому ті, хто залишив країну після початку бойових дій 28 лютого, можуть не виконати вимоги щодо кількості днів перебування.
Для частини експатів це створює ризики:
  • втрата податкового резидентства в ОАЕ;
  • зростання податкового навантаження в інших країнах, зокрема у Великій Британії.

Чому це важливо для Дубаю

Пом’якшення правил має стратегічне значення для Дубаю, який позиціонує себе як фінансовий центр регіону та приваблює заможних іноземців нульовим податком на доходи.
Однак останні події, включно з атаками на інфраструктуру, підірвали це сприйняття.
Відомо, що частина заможних резидентів залишили країну на початку конфлікту наприкінці лютого, але частина з них згодом повернулися, щоб не втратити податковий статус.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
ОподаткуванняПодаткиПлатники податків
