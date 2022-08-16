Низка світових гігантів лише скоротили діяльність в рф попри заяви про повний вихід — Finance.ua

Низка світових гігантів лише скоротили діяльність в рф попри заяви про повний вихід Вчора 10:32 — Фондовий ринок

Низка світових гігантів лише скоротили діяльність в рф попри заяви про повний вихід

Такі світові гіганти як Alphabet, Toyota та Microsoft замість того, що повністю вийти з ринку рф як було заявлено ними на початку великої війни, скоротили свою діяльність в режимі «очікування».

Про це йдеться в аналізі KSE Institute в межах проєкту « Самосанкції / Leaverussia ».

Згідно даних аналітиків, серед компаній, які відстежуються, 2066 компанії та сервіси не змінювали своєї позиції, 326 — змінювали.

Серед найбільших світових компаній, які змінили позицію, є такі гіганти як ExxonMobil, Alphabet, Toyota та Microsoft. Всі вони попри свої заяви про повний вихід з рф змінили статус на режим «очікування», тобто продовжують підтримувати свої продукти, зберігати часткову активність тощо.

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У KSE Institute кажуть, що всього таких випадків 59. І хоча такий шлях притаманний найбільшим компаніям, він найменш популярний, зауважують аналітики.

Найбільше випадків зміни позицій компаній спостерігається у напрямку з «залишитися» на «очікування» (116), «очікування» на «вихід» (61) та «залишитися» на «вийти».

«Тобто більшість проходить позитивний шлях в єдино правильному напрямку — в бік виходу», — кажуть аналітики.

Проте є окрема група компаній, які, попри свої попередні заяви, розвернулися на 180 градусів, і вирішила залишитися на ринку агресора.

Це, наприклад, Air Serbia (відновила польоти), німецький виробник агротехніки Claas (все ще працює в росії; публічно не розголошується) та виробник шин Continental (1 серпня в Калузі відновив роботу завод з виробництва автомобільних шин Continental), український букмекер Parimatch (продовжує свою діяльність в росії під іншою назвою — Paribet), японські Fujifilm (після паузи все ще працює і рекламує в росії) та деякі інші.

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Економічна Правда За матеріалами:

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