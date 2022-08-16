Британське агентство нерухомості Savills вийшло з російського бізнесу — Finance.ua

Британське агентство нерухомості Savills вийшло з російського бізнесу
Британське агентство елітної нерухомості Savills вирішило покинути російський ринок — колишній російський підрозділ продовжить роботу у країні під назвою Intermark Real Estate.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на заяву керуючого партнера Intermark Real Estate Дмитра Халіна.
Халін заявив, що припинення роботи Savills у росії «продиктоване політичною ситуацією».
У Intermark Real Estate пояснили, що кількість співробітників російського підрозділу не змінилась.
Наразі дані про російський офіс вже відсутні на офіційному сайті Savills.
Агентство Savills існує з 1855 року, його представництва є більш ніж у 70 країнах. Головний офіс компанії знаходиться у Лондоні.
У 2006 році російський Intermark Real Estate був афілійований та перейменований на Intermark Savills, а з 2016 року російська компанія остаточно змінила назву на Savills.
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