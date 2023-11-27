Низка країн ЄС наполягають на пом’якшенні санкцій проти росії в новому пакеті — Bloomberg — Finance.ua

Низка країн ЄС наполягають на пом’якшенні санкцій проти росії в новому пакеті — Bloomberg Вчора 12:17 — Світ

Низка країн ЄС наполягають на пом’якшенні санкцій проти росії в новому пакеті — Bloomberg

Деякі країни Євросоюзу виступили за пом’якшення антиросійських санкцій, у новому 12-му пакеті, спрямованих на припинення обходу санкцій проти рф через треті країни.

Про це пише Bloomberg

«Група держав-членів (Євросоюзу. — Ред.) наполягає на пом’якшенні пропозицій ЄС, спрямованих на припинення обходу санкцій проти росії через треті країни», — ідеться у матеріалі видання.

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Виконавчий орган блоку запропонував заборонити імпортерам перепродавати так звані високопріоритетні предмети до росії або для використання в росії. Це, зокрема, напівпровідники, які використовуються або потрібні для виготовлення зброї.

Крім того, компаніям було запропоновано вносити на депозитний рахунок конкретну суму, для забезпечення дотримання цієї заборони.

Однак представники низки великих держав-членів ЄС цього тижня висловили занепокоєння щодо законності і доцільності запиту таких положень від імпортерів. Згідно з джерелами Bloomberg, країни також хочуть звузити сферу застосування потенційних положень і перелік товарів, на які поширюватиметься запропонований захід. Також, вказується, що країни-члени побоюються, що контрактні вимоги можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.

Останні дані про торгівлю, опубліковані агентством Bloomberg, показують, що експорт з Вірменії, Азербайджану і Узбекистану, впав у другій половині 2023 року, тим не менш, в основному залишається вищим за рівень, що був до 2022 року. Понад 80% закордонних закупівель пріоритетних для рф товарів зараз надходить з Китаю та Гонконгу. Крім того, росія змогла встановити нові маршрути через Таїланд і Малайзію.

Об'єднані Арабські Емірати, які були ще одним основним каналом, що використовувався росією, нещодавно дали зрозуміти, що вони будуть робити більше для контролю за експортом. Але ОАЕ не надають своєчасних даних про торгівлю, зазначає видання.

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