Nvidia припинила продовжувати і продавати в рф ліцензії на софт для геймінгу — ЗМІ Вчора 10:30 — Фондовий ринок

Nvidia припинила продовжувати і продавати в рф ліцензії на софт для геймінгу — ЗМІ

Американська технологічна компанія Nvidia припинила продавати та продовжувати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на засновника сервісу Loudplay Віталія Стародубова та неназване джерело у великому російському IT-холдингу.

"Засновник сервісу Loudplay (надає послуги хмарного геймінгу на базі технологій Nvidia) Віталій Стародубов розповів, що Nvidia припинила продовжувати та продавати російським компаніям нові ліцензії на програмне забезпечення для поділу ядер на серверній відеокарті.

Йдеться про систему Nvidia Grid. Інформацію підтвердив співрозмовник у російському IT-холдингу. З сайту Nvidia також видалено російських партнерів", — йдеться в статті.

Зазначається, що у Nvidia відмовилися від коментарів.

За словами Стародубова, ліцензія дозволяє використовувати фізичну відеокарту на кількох віртуальних машинах, завдяки чому до хмарного сервісу може підключитися більша кількість користувачів.

Через припинення дії ліцензій для компаній піднімуться ціни на послуги.

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