Nvidia пропонує альтернативні чипи для Китаю через американські експортні обмеження — Finance.ua

Nvidia Corp. почала пропонувати клієнтам у Китаї альтернативу чипам високого класу, на які діють обмеження на експорт США. Ці санкції можуть коштувати американській компанії сотень мільйонів доларів втраченої вигоди.

Про це пише The Wall Street Journal.

Nvidia заявила, що новий чип для обробки графіки під торговою маркою A800 відповідає обмеженням США на чипи, які можуть бути експортовані до Китаю відповідно до нових правил, запроваджених минулого місяця.

Чип був запущений у виробництво у третьому кварталі, йдеться у повідомленні компанії.

A800 замінює A100, чип, що широко використовується в серверах і додатках штучного інтелекту китайськими технологічними гігантами, включаючи Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. та Baidu Inc.

Новий чип Nvidia є відповіддю на нові радикальні правила адміністрації президента США Джо Байдена, що обмежують експорт американських чипових технологій до Китаю, які, за словами офіційних осіб США, спрямовані на уповільнення військового прогресу країни.

За словами джерел, компанія готується до високого рівня попиту на новий чип, очікується, що постачання почнеться найближчими тижнями, а потенційними покупцями будуть американські компанії, такі як Dell Technologies, для продуктів, які вони продають у Китаї.

Нагадаємо, на початку вересня адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові обмеження на продаж деяких високотехнологічних комп’ютерних чипів із Китаю та росії. Це усуне ризик їх використання з воєнною метою. Обмеження стосуються високоякісних моделей чипів, відомих як графічні процесори або GPU, які продаються компаніями Кремнієвої долини Nvidia та Advanced Micro Devices.

