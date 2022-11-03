Нуріель Рубін "пророкує" кризу гірше 2008 року. Все так погано? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Нуріель Рубін "пророкує" кризу гірше 2008 року. Все так погано? Вчора 15:22 — Валюта

Всесвітньо відомий економіст Нуріель Рубіні (Nouriel Roubini), який точно спрогнозував стан світової економіки після пандемії, вважає, що наслідки нинішньої кризи можуть бути набагато важчими, ніж після 2008 року. Накопичені на сьогодні величезні борги (державні, корпоративні та заборгованості домогосподарств) принципово перебувають на вищому рівні, ніж це було 14 років тому. Провідні світові ЦП весь цей час відкладали проблему «в довгу скриньку» за рахунок політики низьких облікових ставок. Однак займатися цим нескінченно неможливо. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Облікова ставка ФРС США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Нуріель Рубіні приєднався до думки експертів, які побоюються стагфляції. Він вказує на кілька факторів, що змушують його прогнозувати зростання цін на тлі зниження обсягів виробництва:

Падіння акцій цього року більш як на 20%.

«Напруженість» у сфері прямих інвестицій.

«Охолодження» ринку нерухомості у США.

Скорочення обсягів кредитування після того, як компанії роками нагромаджували борги, користуючись низькими відсотковими ставками.

Минулого тижня регулятор звернувся до експертів Уолл-Стріт та міжнародних фахівців з проханням дати прогноз, чи загрожує країні «обвал» фондового ринку. Аналітики називають ризик незначним. Глава Interactive Brokers Мілан Галік (Milan Galik) очікує на падіння індексу S&P 500 до 3 000 пунктів. Тиск на ринки також чинитимуть політичні ризики проміжних листопадових виборів у США.

Прибутковість за 10-річними держоблігаціями США (%).Джерело: bloomberg.com

На думку Рубіні, остаточно спровокувати «шок» на фінансовому ринку в цих умовах може крах кількох великих гравців — так, як це сталося у 2008 році з Lehman Brothers. Однак цей «урок» засвоєний далеко не всіма. «Впасти» великим фінансовим інститутам, швидше за все, регулятори не дадуть — надто довго потім «розхльобувати» наслідки. Аналітик не виключає, що у разі загрози фінансової стабільності регулятор США завжди може призупинити програму кількісного посилення (QT), як це нещодавно зробив Банк Англії. Набагато гірші справи в Європі — хоча кінець програми скупки активів існує там тільки в планах.

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