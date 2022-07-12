Nubia представила прозорий зарядний пристрій потужністю 100 Вт — Finance.ua
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Nubia представила прозорий зарядний пристрій потужністю 100 Вт

Технології&Авто
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Nubia представила прозорий зарядний пристрій потужністю 100 Вт
Nubia представила прозорий зарядний пристрій потужністю 100 Вт, www.ithome.com
Компанія Nubia випустила зарядний пристрій на основі нітриду галію потужністю 100 Вт. Особливістю зарядки є прозора частина корпусу в місці, де розміщуються зарядні порти.
Про це повідомляє IThome.
Суттєвою перевагою зарядки є те, що вона підтримує різні основні протоколи швидкого заряджання. Пристрій має чотири роз’єми (один USB-A і три USB-C) і за габаритами на 23% менший від 100-ватних зарядних пристроїв інших виробників.
Очікується,що Nubia представить серію мобільних телефонів Red Magic 7S. Також компанія приготувала низку ґаджетів, таких, як:
  • ігрові монітори,
  • клавіатури,
  • миші та багато іншого.
Смартфони Red Magic 7S у стандартній комплектації поставлятимуться із зарядним пристроєм потужністю 165 Вт, який дозволить зарядити акумулятор на 5000 мА*год за 15 хвилин.
За матеріалами:
Телеканал 24
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