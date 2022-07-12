Nubia представила прозорий зарядний пристрій потужністю 100 Вт — Finance.ua

Nubia представила прозорий зарядний пристрій потужністю 100 Вт
Компанія Nubia випустила зарядний пристрій на основі нітриду галію потужністю 100 Вт. Особливістю зарядки є прозора частина корпусу в місці, де розміщуються зарядні порти.
Про це повідомляє IThome.
Суттєвою перевагою зарядки є те, що вона підтримує різні основні протоколи швидкого заряджання. Пристрій має чотири роз’єми (один USB-A і три USB-C) і за габаритами на 23% менший від 100-ватних зарядних пристроїв інших виробників.
Очікується,що Nubia представить серію мобільних телефонів Red Magic 7S. Також компанія приготувала низку ґаджетів, таких, як:
- ігрові монітори,
- клавіатури,
- миші та багато іншого.
Смартфони Red Magic 7S у стандартній комплектації поставлятимуться із зарядним пристроєм потужністю 165 Вт, який дозволить зарядити акумулятор на 5000 мА*год за 15 хвилин.
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