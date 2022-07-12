Nubia представила прозорий зарядний пристрій потужністю 100 Вт — Finance.ua

Nubia представила прозорий зарядний пристрій потужністю 100 Вт Вчора 00:38 — Технології&Авто

Nubia представила прозорий зарядний пристрій потужністю 100 Вт, www.ithome.com

Компанія Nubia випустила зарядний пристрій на основі нітриду галію потужністю 100 Вт. Особливістю зарядки є прозора частина корпусу в місці, де розміщуються зарядні порти.

Про це повідомляє IThome

Суттєвою перевагою зарядки є те, що вона підтримує різні основні протоколи швидкого заряджання. Пристрій має чотири роз’єми (один USB-A і три USB-C) і за габаритами на 23% менший від 100-ватних зарядних пристроїв інших виробників.

Очікується,що Nubia представить серію мобільних телефонів Red Magic 7S. Також компанія приготувала низку ґаджетів, таких, як:

ігрові монітори,

клавіатури,

миші та багато іншого.

Смартфони Red Magic 7S у стандартній комплектації поставлятимуться із зарядним пристроєм потужністю 165 Вт, який дозволить зарядити акумулятор на 5000 мА*год за 15 хвилин.

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