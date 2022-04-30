НПС «Простір» відновлює дію міжбанківських комісій інтерчейндж — Finance.ua

НПС «Простір» відновлює дію міжбанківських комісій інтерчейндж

Вчора 09:32 — Фінтех і Картки

Національна платіжна система «Простір» з 1 травня відновлює дію міжбанківських комісій (інтерчейндж) за операціями з оплати товарів і послуг за допомогою платіжних карток «Простір».

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку України.

З 1 травня розмір ставки міжбанківської комісії для таких операцій становитиме 0,3% (це нижче, ніж у довоєнний час).

Він поширюватиметься на безготівкові операції за картками «Простір» з оплати товарів та послуг у торговельно-сервісних підприємствах України та в електронній комерції.

Водночас ставка інтерчейндж на рівні 0% залишається для операцій:

збирання коштів через благодійні організації та соціальні служби (МСС код — 8398);

купівлі військових облігацій (МСС код — 6211).



Нагадаємо, що з 7 березня до 30 квітня цього року НПС «Простір» було встановлено ставку інтерчейндж на рівні 0% для всіх операцій.

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