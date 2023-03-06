Новий вид навантаження продукції дозволить постачати Польщу та Україну 200 тис. т. вугілля на місяць — Finance.ua
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Новий вид навантаження продукції дозволить постачати Польщу та Україну 200 тис. т. вугілля на місяць

Енергетика
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Новий вид навантаження продукції дозволить постачати Польщу та Україну 200 тис. т. вугілля на місяць
Війна в Україні, що розв’язана Росією у лютому 2022 року, повністю порушила ланцюг постачання вугільної сировини як у Польщу й Україну, так і в усі країни Європейського Союзу. Польща на знак солідарності з Україною, першою у всій Європі ввела ембарго/заборону на імпорт/транзит російського вугілля на початку квітня 2022 року. Європейська комісія прийняла відповідне рішення також у квітні 2022 року, яке набрало чинності з серпня 2022 року. Тому з весни 2022 року стало очевидним, що внутрішнє виробництво вугілля не зможе заповнити польський ринок або інші ринки Європи, і виникає необхідність імпорту вугілля з-за меж Польщі й ЄС.
Група компаній Adelon і її бенефіціарний власник Коваленко Дмитро В’ячеславович, завдяки своєму багаторічному досвіду роботи на світових вугільних ринках та унікальним діловим контактам, однією з перших у Польщі змогла законтрактувати у виробників у ПАР, Австралії, США, Колумбії й Індонезії обсяги вугільної продукції понад 200 000 тон на місяць для споживачів як у Польщі й Україні, так і з інших європейських країн. Усі поставки, звичайно, здійснюються вантажним транспортом, але спосіб розвантаження сировини у польських портах організований таким чином, щоб уникнути утворення «пробок» / заторів морського транспорту.
Не секрет, що польські порти Свіноуйсьце, Гдиня і Гданськ були призначені в першу чергу для експорту, а не для імпорту сировини. Проблема полягає у наявності вільного місця і вільних глибоководних причалів. Спеціалісти компаній Adelon AG і Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. розробили і впровадили новий тип перевалки рейди з судна на судно. Це запобігає утворенню непотрібних перевантажень у порту. Коли великі судна місткістю 50 000 — 60 000 тон причалюють у порту зі своїми кранами і грейферами, у перевізника з’являються дрібніші судна місткістю 5 000 — 15 000 тон, на які перевантажується вугілля. Потім ці невеликі судна вже підходять до мілководних терміналів, інфраструктура яких досі використовується не повністю. Таким чином, компанії Adelon AG і Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. вже задали новий напрямок для розвантаження вугілля, не викликавши при цьому зіткнення з іншими учасниками зовнішньої торгівлі.
Група компаній Adelon в особі її дочірньої компанії Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o., є одним з найкрупніших економічних суб’єктів у Польщі, який займається імпортом вугільної продукції з ПАР, Австралії, США, Колумбії й Індонезії у Польщу. Сировина, що імпортується, відрізняється найвищою якістю, яка використовується промисловими підприємствами у своїй діяльності, а також йде на потреби найбільших державних комунальних підприємств Польщі та інших європейських країн.
Група компаній Adelon користується відмінною репутацією як у компаній, в яких вона купує вугілля, так і у своїх клієнтів, включаючи декілька стратегічних для економіки Польщі, що знаходяться в державній власності. Завдяки своїй надійності та досвіду роботи на світових ринках, ГК має відмінні рекомендації від своїх торгових партнерів.
В рамках своєї корпоративної соціальної відповідальності група компаній Adelon вже багато місяців приймає участь у гуманітарній допомозі Україні, а саме: покупка і постачання різного обладнання, автомобілів або допомога постраждалому населенню України у вигляді надання продуктових наборів, засобів особистої гігієни або ліків.
«Той, хто не розвивається, залишається позаду» — таку ідею пропагандує бенефіціарний власник групи компаній Adelon — Коваленко Дмитро В’ячеславович. Тому група компаній Adelon має великі амбіції та, завдяки укладеним контрактам на постачання вугільної продукції у Польщу, Україну та інші країни Європи, планує подвоїти свій обіг у 2023 році.
За матеріалами:
adelon
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