Новий Volkswagen Tiguan розсекретили напередодні прем’єри (фото) — Finance.ua
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Новий Volkswagen Tiguan розсекретили напередодні прем’єри (фото)

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Новий Volkswagen Tiguan розсекретили напередодні прем’єри (фото)
Новий Volkswagen Tiguan розсекретили напередодні прем’єри (фото)
Кросовер Volkswagen Tiguan з’явився у США в 2007 році. Модель другого покоління дебютувала у 2016 році, а цього тижня на автосалоні у Лос-Анджелесі Volkswagen покаже свій новий Tiguan третього покоління. Про це пише видання Motor1.
У мережі поширили зображення, які демонструють задню фару оновленого кросовера. Фара виглядає зовсім інакше, ніж у поточного Tiguan. Вона отримала новий малюнок, що нагадує про ID.4, Jetta та субкомпактний Taos.
Відомо, новий Tiguan побудований на платформі MQB Evo від VW. Він буде схожим на європейський Tayron, який був представлений у жовтні. Однак Volkswagen заявила, що американський Tiguan матиме інший «листовий метал, варіанти трансмісії та обладнання».
На українському ринку актуальна версія кросовера Volkswagen Tiguan пропонується у варіантах потужності від 150 до 193 к.с.
Ціни на авто стартують від 1 643 509 грн.
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За матеріалами:
MMR
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