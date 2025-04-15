Новий військовий позашляховик DC4 готується до випробувань у Франції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий військовий позашляховик DC4 готується до випробувань у Франції

Технології&Авто
34
Новий військовий позашляховик DC4 готується до випробувань у Франції
Новий військовий позашляховик DC4 готується до випробувань у Франції
Компанія Technamm презентувала на виставці SOFINS 2025 свій новий проєкт — Masstech DC4. Цей позашляховик має стати заміною для вже застарілих французьких джипів P4, які багато років служили у Збройних силах Франції, пише zubr.in.ua.
Новинку збудували на шасі Toyota Land Cruiser Series 79 — це вже не перший проєкт компанії на базі японського позашляховика. Наприкінці 2010-х Technamm поставила французькій армії понад 500 одиниць моделі Masstech T4, яка базувалась на Land Cruiser HZJ 76.
Попри свій агресивний вигляд, Masstech DC4 — це не бойова машина передової лінії. У базовій комплектації авто не броньоване, і Technamm це відверто зазначає. Проте конструкція дозволяє транспортувати вантажі або обладнання, що робить його універсальним у тилових і підтримувальних місіях.
Салон виконаний у чотиридверному виконанні, а ззаду встановлена відкрита платформа, яка може бути адаптована під різні типи навантаження. Машина приводиться в рух 4,2-літровим дизельним двигуном 1HZ на 130 к.с., що традиційно вирізняється надійністю та простотою в обслуговуванні.
На момент презентації у квітні 2025 року Masstech DC4 існує у вигляді прототипу. Випробування моделі мають розпочатися вже після виставки SOFINS. Technamm просуває автомобіль як рішення для заміни незахищених машин командування та зв’язку, які наразі використовуються у французьких збройних силах.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems