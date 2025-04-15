Новий військовий позашляховик DC4 готується до випробувань у Франції — Finance.ua

Новий військовий позашляховик DC4 готується до випробувань у Франції Сьогодні 06:31 — Технології&Авто

Новий військовий позашляховик DC4 готується до випробувань у Франції

Компанія Technamm презентувала на виставці SOFINS 2025 свій новий проєкт — Masstech DC4. Цей позашляховик має стати заміною для вже застарілих французьких джипів P4, які багато років служили у Збройних силах Франції, пише zubr.in.ua

Новинку збудували на шасі Toyota Land Cruiser Series 79 — це вже не перший проєкт компанії на базі японського позашляховика. Наприкінці 2010-х Technamm поставила французькій армії понад 500 одиниць моделі Masstech T4, яка базувалась на Land Cruiser HZJ 76.

Попри свій агресивний вигляд, Masstech DC4 — це не бойова машина передової лінії. У базовій комплектації авто не броньоване, і Technamm це відверто зазначає. Проте конструкція дозволяє транспортувати вантажі або обладнання, що робить його універсальним у тилових і підтримувальних місіях.

Салон виконаний у чотиридверному виконанні, а ззаду встановлена відкрита платформа, яка може бути адаптована під різні типи навантаження. Машина приводиться в рух 4,2-літровим дизельним двигуном 1HZ на 130 к.с., що традиційно вирізняється надійністю та простотою в обслуговуванні.

На момент презентації у квітні 2025 року Masstech DC4 існує у вигляді прототипу. Випробування моделі мають розпочатися вже після виставки SOFINS. Technamm просуває автомобіль як рішення для заміни незахищених машин командування та зв’язку, які наразі використовуються у французьких збройних силах.

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