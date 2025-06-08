Новий великий седан Volvo надходить у продаж (фото) — Finance.ua
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Новий великий седан Volvo надходить у продаж (фото)

Технології&Авто
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Новий великий седан Volvo надходить у продаж (фото)
Новий великий седан Volvo надходить у продаж (фото), Фото: autohome.com.cn
Новий Volvo S90 2025 виходить на ринок. Преміальний седан Е-класу доступний виключно в електрифікованих версіях.
Про це повідомляє китайський сайт Autohome.
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Саме Китай став першою країною, де почали продавати оновлений флагманський седан Volvo S90. Це не дивно, адже модель випускають у Піднебесній.
Ціна Volvo S90 становить від 300 900 до 454 900 юанів ($41 500 — 63 200).
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Новий Volvo S90 пізнається, передусім, за зміненою передньою частиною з ширшою решіткою радіатора та тоншими матричними фарами.
Також замінили капот, кришку багажника, передні крила, бампери і ліхтарі.
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Для Volvo S90 2025 доступні проєкція на лобове скло, акустика Bowers&Wilkins з 19 динаміками, система напівавтономного руху, електропривід, підігрів, вентиляція і масаж сидінь.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Седан Volvo S90 зі старту пропонують у двох електрифікованих версіях із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою. «М'який» гібрид є 250-сильним, а плагін-гібрид — 455-сильним.
Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 4,9 с і здатен проїхати 102 км на електротязі.
За матеріалами:
Фокус
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