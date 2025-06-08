Новий великий седан Volvo надходить у продаж (фото) — Finance.ua

Новий великий седан Volvo надходить у продаж (фото) Сьогодні 00:18 — Технології&Авто

Новий великий седан Volvo надходить у продаж (фото), Фото: autohome.com.cn

Новий Volvo S90 2025 виходить на ринок. Преміальний седан Е-класу доступний виключно в електрифікованих версіях.

Про це повідомляє китайський сайт Autohome.

Читайте також Volvo звільнить близько 3000 співробітників: у чому причина

Саме Китай став першою країною, де почали продавати оновлений флагманський седан Volvo S90. Це не дивно, адже модель випускають у Піднебесній.

Ціна Volvo S90 становить від 300 900 до 454 900 юанів ($41 500 — 63 200).

Фото: autohome.com.cn

Новий Volvo S90 пізнається, передусім, за зміненою передньою частиною з ширшою решіткою радіатора та тоншими матричними фарами.

Також замінили капот, кришку багажника, передні крила, бампери і ліхтарі.

Читайте також Клієнти платитимуть більше: Volvo про наслідки тарифної політики

У салоні покращили оздоблення та встановили збільшений 11,2-дюймовий тачскрін портретного формату з новою мультимедійною системою на базі Google.

Для Volvo S90 2025 доступні проєкція на лобове скло, акустика Bowers&Wilkins з 19 динаміками, система напівавтономного руху, електропривід, підігрів, вентиляція і масаж сидінь.

Фото: autohome.com.cn

Седан Volvo S90 зі старту пропонують у двох електрифікованих версіях із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою. «М'який» гібрид є 250-сильним, а плагін-гібрид — 455-сильним.

Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 4,9 с і здатен проїхати 102 км на електротязі.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.