Новий управитель для ТЦ «Флагман» в Івано-Франківську: АРМА оголосило результати конкурсу — Finance.ua
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Новий управитель для ТЦ «Флагман» в Івано-Франківську: АРМА оголосило результати конкурсу

Фондовий ринок
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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів завершило відбір управителя для торгового центру «Флагман» у місті Івано-Франківськ.
За результатами тендерної процедури, проведеної через систему Prozorro, управителем комплексу нежитлових приміщень став консорціум «Управляюча компанія КАМпарітет».
Відтак, згідно умов договору 75% доходів від управління ТЦ «Флагман» перераховуватимуться до Державного бюджету України. При цьому гарантований платіж управителя становитиме 630 729,82 грн без ПДВ, незалежно від фінансових результатів діяльності.
Нагадаємо, наприкінці лютого 2025 року АРМА оголосило конкурс на пошук управителя для торговий центр «Флагман» в Івано-Франківську. Цей арештований актив раніше належав підконтрольній росіянам компанії та був переданий в АРМА для управління за рішенням суду.
За матеріалами:
Finance.ua
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