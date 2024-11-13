Новий сервіс «єПідприємець» налічує вже 2000 користувачів — Finance.ua

Новий сервіс «єПідприємець» налічує вже 2000 користувачів
Вже 2000 українців користуються новим сервісом «єПідприємець». Час реєстрації бізнесу скоротився з 50 днів до 33 хвилин, а найпопулярнішими сферами стали роздрібна торгівля, IT та онлайн-торгівля.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова завдяки цій платформі процес відкриття бізнесу в Україні значно спростився: час, необхідний для реєстрації, скоротився з понад 50 днів до всього 33 хвилин — від подання заяви до отримання необхідних послуг.
Михайло Федоров підкреслив, що найбільш популярними сферами для запуску бізнесу є роздрібна торгівля, IT та онлайн-торгівля.
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