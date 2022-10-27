Новий сервіс ПУМБ – отримання дебетових карток за допомогою Нової пошти — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Новий сервіс ПУМБ – отримання дебетових карток за допомогою Нової пошти Вчора 11:27 — Фондовий ринок

Працюємо та розширюємо функціонал, аби клієнтам ПУМБ було ще зручніше отримати дебетову картку банку. Відтепер, стати власником пластикової дебетової картки від ПУМБ можна не тільки у відділенні. Картку можна замовити у мобільному додатку ПУМБ Online та отримати за допомогою Нової пошти.

Як отримати картку:

Оформлення картки займе лише декілька хвилин. У додатку ПУМБ Online існуючим клієнтам банку необхідно обрати сервіс «Нова карта» — «Пластикова» та замовити додаткову картку із доставкою Новою поштою.

Нові клієнти ПУМБ також можуть отримати пластикову дебетову карту. Усе, що необхідно зробити — встановити на смартфон додаток ПУМБ Online ( Android або іOS ) та зареєструватися за допомогою цифрових документів. Після цього користувач може відкрити та активувати дебетову карту і 24/7 вирішувати свої щоденні фінансові питання.

Доставка карт здійснюється на обране клієнтом відділення або поштомат Нової пошти лише на територію, підконтрольну владі України. Вартість та строк доставки дебетових карток ПУМБ регулюються поштовим оператором. Оплата вартості доставки сплачується під час отримання картки. Зверніть увагу, що зберігання карток у відділеннях Нової пошти триває до 7 днів, після цього картку буде відправлено для утилізації в банк.

Тарифи та умови:

Відкриття та обслуговування дебетової картки від ПУМБ — 0 грн

Зняття готівки в усіх банкоматах України — 0 грн

Поповнення мобільного та оплата комунальних послуг у ПУМБ Online — 0% комісії

Перекази з картки на картку будь-якого банку України — 0% комісії

Поповнення картки — 0 грн*

Також, нагадуємо, що з 13.10.2022 ПУМБ підвищив ставки за депозитами у гривні для фізичних осіб. Дохідність вкладів було збільшено на 0.5 — 2%, залежно від суми вкладу та строку депозитної програми. Більше про депозити читайте за посиланням.

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