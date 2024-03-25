Новий седан Volkswagen Passat B9 показали до прем'єри (фото) — Finance.ua
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Новий седан Volkswagen Passat B9 показали до прем'єри (фото)

Технології&Авто
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Новий седан Volkswagen Passat B9 показали до прем'єри (фото)
Новий седан Volkswagen Passat B9 показали до прем'єри (фото)
Універсал Volkswagen Passat B9 невдовзі отримає побратима в кузові седан. Його презентують у квітні на автошоу в Пекіні, а поки на сайті Autohome опублікували фотографії автомобіля.
На китайському ринку седан Volkswagen продаватимуть під назвою Magotan. Своїм силуетом із покатим дахом і профільованими боковинами він нагадує споріднений Skoda Superb. Від європейського універсала Volkswagen Passat B9 авто відрізняється агресивнішим дизайном передньої частини з ширшою решіткою радіатора та продовгуватими фарами. Ліхтарі з'єднані діодною вставкою. Седан буде більшим за попередника.
Новий седан Volkswagen Passat B9 показали до прем'єри (фото)

Габарити Volkswagen Passat/Magotan 2024:

  • довжина — 4990 мм;
  • ширина — 1854 мм;
  • висота — 1487 мм;
  • колісна база — 2871 мм.
Салон VW Magotan фактично такий же, як і в Volkswagen Passat B9. У нього скошене знизу кермо, віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. У той же час, можна замовити окремий дисплей для переднього пасажира.
Новий седан Volkswagen Passat B9 показали до прем'єри (фото)
Седан Volkswagen Passat B9 дебютує з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (220 к. с.), а пізніше може з’явитися і гібрид. Обидві версії отримають 7-ступінчастий робот із двом зчепленнями DSG.
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За матеріалами:
Фокус
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