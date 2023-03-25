Новий родстер Mercedes-AMG за $230 000 з'явився в Україні (фото) — Finance.ua

Новий родстер Mercedes-AMG за $230 000 з'явився в Україні (фото) Вчора 02:23 — Фондовий ринок

В одному з київських автосалонів Mercedes-Benz з’явився новий родстер із індексом SL63. Спорткар, пофарбований у стильний та практичний сріблястий відтінок, отримав цінник у 8,5 млн гривень.

Дебютував Mercedes-AMG SL63 навесні минулого року. Порівняно з попереднім поколінням він став чотиримісним і отримав складний тканинний дах. У рух його наводить 4,0-літровий Twin-Turbo V8 потужністю 585 к.с. і 800 Нм крутного моменту, повідомляє видання « ‎ТопЖир ».

Двигун пов’язаний із системою повного приводу. Також Mercedes-AMG SL63 дісталося повнокероване шасі, пневматична підвіска та активна аеродинаміка. Родстер розганяється з місця до сотні за 3,8 секунди і розвиває максимальну швидкість в 310 км/год. Його збірку налагодили на заводі компанії у місті Бремен (Німеччина).

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