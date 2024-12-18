Новий рік у Швеції та Фінляндії: у скільки обійдеться святкування — Finance.ua

Новий рік у Швеції та Фінляндії: у скільки обійдеться святкування Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Новий рік у Швеції та Фінляндії: у скільки обійдеться святкування

Подорож до Скандинавії взимку — це завжди казкові краєвиди і, звісно, відчуття справжньої зимової магії. Саме тому Швеція та Фінляндія стають все більш популярними напрямками для новорічного відпочинку.

Finance.ua у статті підрахував , скільки доведеться віддати за час новорічних святкувань у цих країнах.

Плануючи новорічну подорож, варто врахувати витрати на житло, розваги та харчування. Ну і який же зимовий відпочинок без катання на лижах? Тому ми також включили цю активність до витрат.

Швеція: Стокгольм та Оре

Джерело фото: pixabay

Швеція приваблює традиціями святкування Різдва, сучасними містами та якісними гірськолижними курортами.

Проживання

Готелі в Стокгольмі: від 120 євро/ніч (5 272 грн)

Курорти Оре: від 180 євро/ніч (7 908 грн)

Харчування

Традиційний шведський стіл: від 20 євро (879 грн)

Грог із ягід: від 8 євро (352 грн)

Катання на лижах

Абонемент в Оре: від 45 євро/день (1 977 грн)

Оренда спорядження: від 25 євро/день (1 098 грн)

Додаткові розваги

Ковзанки у Стокгольмі: від 10 євро (439 грн)

Сафарі на хаскі: від 150 євро (6 590 грн)

Особливості святкування: У Стокгольмі відкриваються сотні святкових ринків, а в Оре можна насолодитися зимовим спортом і гірськими пейзажами.

Фінляндія: Рованіємі та Леві

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Фінляндія — батьківщина Санта-Клауса, де можна відчути справжній дух Різдва.

Проживання

Іглу-готелі в Рованіємі: від 250 євро/ніч (10 983 грн)

Курорт Леві: від 200 євро/ніч (8 787 грн)

Харчування

Вечеря в ресторані: від 25 євро (1 098 грн)

Напої з ягід: від 10 євро (439 грн)

Катання на лижах

Скі-пас у Леві: від 40 євро/день (1 757 грн)

Оренда спорядження: від 30 євро/день (1 318 грн)

Додаткові розваги

Відвідування Санта-Парку: від 50 євро (2 197 грн)

Сафарі на снігоходах: від 100 євро (4 393 грн)

Особливості святкування: У Рованіємі можна зустріти Санта-Клауса в його офісі, а курорт Леві пропонує неймовірні засніжені траси.

Детальніше про найкращі зимові локації України та Європи, де можна відсвяткувати новорічні свята і в скільки це обійдеться — читайте у статті за посиланням.

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