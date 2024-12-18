Новий рік у Швеції та Фінляндії: у скільки обійдеться святкування — Finance.ua

Новий рік у Швеції та Фінляндії: у скільки обійдеться святкування
Подорож до Скандинавії взимку — це завжди казкові краєвиди і, звісно, відчуття справжньої зимової магії. Саме тому Швеція та Фінляндія стають все більш популярними напрямками для новорічного відпочинку.
Finance.ua у статті підрахував, скільки доведеться віддати за час новорічних святкувань у цих країнах.
Плануючи новорічну подорож, варто врахувати витрати на житло, розваги та харчування. Ну і який же зимовий відпочинок без катання на лижах? Тому ми також включили цю активність до витрат.
Швеція: Стокгольм та Оре
Швеція приваблює традиціями святкування Різдва, сучасними містами та якісними гірськолижними курортами.
Проживання
- Готелі в Стокгольмі: від 120 євро/ніч (5 272 грн)
- Курорти Оре: від 180 євро/ніч (7 908 грн)
Харчування
- Традиційний шведський стіл: від 20 євро (879 грн)
- Грог із ягід: від 8 євро (352 грн)
Катання на лижах
- Абонемент в Оре: від 45 євро/день (1 977 грн)
- Оренда спорядження: від 25 євро/день (1 098 грн)
Додаткові розваги
- Ковзанки у Стокгольмі: від 10 євро (439 грн)
- Сафарі на хаскі: від 150 євро (6 590 грн)
Особливості святкування: У Стокгольмі відкриваються сотні святкових ринків, а в Оре можна насолодитися зимовим спортом і гірськими пейзажами.
Фінляндія: Рованіємі та Леві
Фінляндія — батьківщина Санта-Клауса, де можна відчути справжній дух Різдва.
Проживання
- Іглу-готелі в Рованіємі: від 250 євро/ніч (10 983 грн)
- Курорт Леві: від 200 євро/ніч (8 787 грн)
Харчування
- Вечеря в ресторані: від 25 євро (1 098 грн)
- Напої з ягід: від 10 євро (439 грн)
Катання на лижах
- Скі-пас у Леві: від 40 євро/день (1 757 грн)
- Оренда спорядження: від 30 євро/день (1 318 грн)
Додаткові розваги
- Відвідування Санта-Парку: від 50 євро (2 197 грн)
- Сафарі на снігоходах: від 100 євро (4 393 грн)
Особливості святкування: У Рованіємі можна зустріти Санта-Клауса в його офісі, а курорт Леві пропонує неймовірні засніжені траси.
Детальніше про найкращі зимові локації України та Європи, де можна відсвяткувати новорічні свята і в скільки це обійдеться — читайте у статті за посиланням.
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