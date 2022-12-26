Новий рік під час війни: скільки ялинок цьогоріч купили українці — Finance.ua
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Новий рік під час війни: скільки ялинок цьогоріч купили українці

Особисті фінанси
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Стало відомо, як українці купують ялинки під час повномасштабної війни рф проти нашої країни. Цьогоріч вони купили втричі менше новорічних дерев, заготовлених Державним лісовим агентством, ніж торік.
«Торік Держлісагентство реалізувало близько 500 тисяч новорічних ялинок, цього року реалізації знизились, реалізовано понад 160 тисяч. Скільки ще буде реалізовано за цей передноворічний тиждень, складно сказати», — повідомив в ефірі інформаційного телемарафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
Стрілець повідомив, що в центральній та південній Україні більше популярна сосна. В західній Україні — ялиця, ялина та інші.
За його словами, частина лісгоспів перебуває під окупацією, тому не займається заготівлею ялинок. Проте основна причина — падіння попиту через складну ситуацію в країні.
За матеріалами:
УНІАН
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