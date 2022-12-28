Новий рекордний штраф: АМКУ покарав 2 компанії за змову на закупівлі труб — Finance.ua

Новий рекордний штраф: АМКУ покарав 2 компанії за змову на закупівлі труб Сьогодні 17:41 — Фондовий ринок

Антимонопольний комітет 27 грудня вирішив оштрафувати дві компанії ТОВ «Укрстальпостач» та ТОВ «Український трубний завод» за змову під час публічних закупівель.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Йдеться про вісім процедур від різних замовників, які стосувалися закупівель магістралей, трубопроводів, сталевих труб та іншого аналогічного обладнання.

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АМКУ під час розгляду справи знайшов докази узгоджених дій вищезгаданих компаній на торгах, що є порушенням економічної конкуренції.

За змову «Укрстальпостач» та «Український трубний завод» були оштрафовані комітетом на загальну суму 103,3 млн грн. На першу компанію наклали штраф у 94,89 млн грн, а на другу — 8,37 млн грн.

Варто зазначити, що цей штраф став новим рекордом 2022 року після того, як тиждень тому комітет наклав штраф на учасників торгів у Рівному.

Нагадаємо, 20 грудня АМКУ наклав найбільший на той час штраф в цьому році за змову під час публічних закупівель — загальна сума становила 92,1 млн грн.

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