Новий рекордний штраф: АМКУ покарав 2 компанії за змову на закупівлі труб — Finance.ua

Новий рекордний штраф: АМКУ покарав 2 компанії за змову на закупівлі труб
Антимонопольний комітет 27 грудня вирішив оштрафувати дві компанії ТОВ «Укрстальпостач» та ТОВ «Український трубний завод» за змову під час публічних закупівель.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Йдеться про вісім процедур від різних замовників, які стосувалися закупівель магістралей, трубопроводів, сталевих труб та іншого аналогічного обладнання.
АМКУ під час розгляду справи знайшов докази узгоджених дій вищезгаданих компаній на торгах, що є порушенням економічної конкуренції.
За змову «Укрстальпостач» та «Український трубний завод» були оштрафовані комітетом на загальну суму 103,3 млн грн. На першу компанію наклали штраф у 94,89 млн грн, а на другу — 8,37 млн грн.
Варто зазначити, що цей штраф став новим рекордом 2022 року після того, як тиждень тому комітет наклав штраф на учасників торгів у Рівному.
Нагадаємо, 20 грудня АМКУ наклав найбільший на той час штраф в цьому році за змову під час публічних закупівель — загальна сума становила 92,1 млн грн.
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