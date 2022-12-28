Новий рекордний штраф: АМКУ покарав 2 компанії за змову на закупівлі труб — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий рекордний штраф: АМКУ покарав 2 компанії за змову на закупівлі труб

Фондовий ринок
20
Антимонопольний комітет 27 грудня вирішив оштрафувати дві компанії ТОВ «Укрстальпостач» та ТОВ «Український трубний завод» за змову під час публічних закупівель.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Йдеться про вісім процедур від різних замовників, які стосувалися закупівель магістралей, трубопроводів, сталевих труб та іншого аналогічного обладнання.
Читайте також
АМКУ під час розгляду справи знайшов докази узгоджених дій вищезгаданих компаній на торгах, що є порушенням економічної конкуренції.
За змову «Укрстальпостач» та «Український трубний завод» були оштрафовані комітетом на загальну суму 103,3 млн грн. На першу компанію наклали штраф у 94,89 млн грн, а на другу — 8,37 млн грн.
Місце для вашої реклами
Варто зазначити, що цей штраф став новим рекордом 2022 року після того, як тиждень тому комітет наклав штраф на учасників торгів у Рівному.
Нагадаємо, 20 грудня АМКУ наклав найбільший на той час штраф в цьому році за змову під час публічних закупівель — загальна сума становила 92,1 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.