АМКУ оштрафував виробника чаїв Greenfield і TESS на 80 мільйонів за зв'язки з росією — Finance.ua

АМКУ оштрафував виробника чаїв Greenfield і TESS на 80 мільйонів за зв'язки з росією Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

АМКУ оштрафував компанію «Орімі Україна» (змінила назву на «ТС Трейд») на 80 млн грн за надання неповних відомостей про відсутність зв’язку кінцевого бенефіціара з рф.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.

«Орімі Україна» є виробником чаю та натуральної кави — продукція випускається під такими зареєстрованими і Україні торговельними марками, як «Greenfield», «TESS», «Принцеса Гіта», «Принцеса Канді», «Принцеса Нурі» та «Принцеса Ява», «Jardin», «Piazza del Caffe» та «Жокей».

«Справу проти компанії АМКУ розпочав за заявою рітейлера — ТОВ «Восторг». У ній повідомлялося, що ТОВ «Орімі Україна» розіслало торгівельним мережам та дистриб’юторам України електронного листа з заявою про те, що його кінцеві бенефіціарні власники, зокрема і мажоритарний бенефіціарний власник корпоративних прав в статутному капіталі — Вероніка Касьяненко, не пов’язані з рф.

Також у листі наголошувалося, що Вероніка Касьяненко є громадянкою Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії останні 10 років та «є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облігації публічних компаній у всьому світі ... та не інвестує в росію, не є акціонером будь-яких компаній росії, не веде бізнес у росії», — додали в АМКУ.

Заявник до АМКУ наголошував, що «Орімі Україна» може бути пов’язане з російською компанією «Орими Трэйд», власниками якої є російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич.

У листі-відповіді, надісланому на вимогу Комітету щодо надання інформації, «Орімі Україна» зазначила, що не володіє інформацією про зв’язки Вероніки Касьяненко з Сергієм Касьяненком.

«Водночас завдяки інформації, отриманій від СБУ, Служби зовнішньої розвідки України та від торговельних мереж й конкурентів відповідача, АМКУ було встановлено факт наявності родинних зав’язків між Веронікою Касьяненко (бенефіціаром ТОВ „Орімі Україна“) та Сергієм Касьяненком (одним з власників російської компанії „Орими Трейд“)», — йдеться у повідомленні.

Поширення «Орімі Україна» у листах неповної інформації про своїх власників з росії, зокрема, заперечення факту їх прямого відношення до країни-агресора може вплинути на наміри торговельних мереж та дистриб’юторів щодо співпраці з відповідачем та реалізації його товарів, а також — на бажання українських споживачів купувати товари зазначених торгових марок.

Такі дії є порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, за що на відповідача було накладено штраф, пояснили в АМКУ.

Економічна Правда За матеріалами:

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