Новий рекорд малої приватизації: за один лот змагались 44 учасники — Finance.ua

Новий рекорд малої приватизації: за один лот змагались 44 учасники Вчора 09:45 — Казна та Політика

Новий рекорд малої приватизації: за один лот змагались 44 учасники

У рамках програми малої приватизації на онлайн-торгах в системі Prozorro.Продажі було встановлено новий рекорд за числом учасників. За право придбати один об’єкт змагались 44 учасники.

Про це повідомив Фонд державного майна України, передає Мінекономіки.

Такий величезний інтерес серед місцевого бізнесу викликало нежиле приміщення загальною площею 258,2 кв. м, яке розташоване в селі Розсошенці Полтавської області на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі.

Торги по ньому розпочались з суми 25 тисяч гривень і зросли до суми 6,5 млн гривень. Тобто ціна об’єкта в ході аукціону збільшилась у 260 разів.

Довідка Finance.ua:

програма малої приватизації стартувала 19 вересня;

за перший місяць було проведено близько двох десятків онлайн-аукціонів, на яких переможці запропонували загальну суму понад 1 млрд грн. Наразі вже 220,3 млн грн перераховано до бюджету.

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