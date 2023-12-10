Новий позашляховик Tank з довічною гарантією викликав небачений ажіотаж на ринку — Finance.ua
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Новий позашляховик Tank з довічною гарантією викликав небачений ажіотаж на ринку

Фондовий ринок
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Новий позашляховик Tank з довічною гарантією викликав небачений ажіотаж на ринку
Новий позашляховик Tank з довічною гарантією викликав небачений ажіотаж на ринку
Попит на новий гібридний позашляховик Tank 700 Hi4-T у Китаї перевершив усі очікування. Першу партію з 70 автомобілів, яку можна було замовити на етапі попереднього продажу, розкупили менше, ніж за хвилину.
Причини такого ажіотажу цілком очевидні. Крім того, що покупцям подобається сам автомобіль, їх, напевно, приваблюють перспективи отримати безкоштовне довічне технічне обслуговування, автомобільний інтернет та сервіс допомоги на дорогах, а також гарантію на трансмісію без обмеження по віку та пробігу. Іншим власникам нового Tank 700 Hi4-T ці привілеї будуть недоступні.
Нагадаємо, гібридний Tank 700 Hi4-T оснащується бензоелектричною силовою установкою, що складається з електродвигуна та 3,0-літрового 360-сильного бензинового мотора, які сумарно генерують 517 кінських сил і 750 Нм крутного моменту. В ролі трансмісії виступає 9-ступінчастий «автомат» 9HAT.
Ціни на лімітовані позашляховики з першої партії стартують від 700 000 юанів або 98 655 доларів за поточним курсом.
За матеріалами:
MMR
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