Новий порядок використання бюджетних коштів забезпечить закупівлі газу на суму 12,7 млрд грн — Finance.ua
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Новий порядок використання бюджетних коштів забезпечить закупівлі газу на суму 12,7 млрд грн

Енергетика
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За ініціативи Міністерства енергетики України Уряд прийняв постанову, яка забезпечить ефективне використання бюджетних коштів у сумі 12,7 млрд грн для альтернативних поставок природного газу.
Згідно з документом, ГК «Нафтогаз Трейдинг» за погодженням з Міненерго закуповуватиме газ за зовнішньоекономічними контрактами, а також газ українського видобутку, виходячи із забезпеченості балансу природного газу.
«Додаткові кошти допоможуть забезпечити резервні поставки газу протягом цього опалювального сезону. Це дасть змогу створити максимальні умови для надійного газопостачання, наскільки це можливо в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру країни», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Нафтогаз Трейдинг» має реалізовувати газ залежно від необхідності покриття потреб за пропозиціями НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Оператор ГТС України».
Кошти від реалізації підлягають перерахуванню до державного бюджету.
Нагадаємо, змінами до Державного бюджету-2022 Верховна Рада передбачила 12,7 млрд грн в рамках нової бюджетної програми «Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років» із джерелом покриття видатків за рахунок збільшення зовнішніх державних запозичень (кредит Канади).
За матеріалами:
Finance.ua
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