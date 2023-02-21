Новий Porsche Cayenne стане електромобілем — Finance.ua

Новий Porsche Cayenne стане електромобілем Сьогодні 05:42 — Технології&Авто

Новий Porsche Cayenne стане електромобілем

Стартувала технологія Porsche Cayenne четвертого покоління. Спортивний кросовер дебютує у 2026 році та радикально зміниться — стане електромобілем.

Про це стало відомо журналістам британського видання Autocar.

Новий Cayenne побудують на платформі РРЕ, як і електрокар Porsche Macan. Уже заявлено, що молодший кросовер отримає два двигуни сумарною потужністю 600 к. с. і батарею на 100 кВт∙год, а його запас ходу становитиме не менше 500 км.

Цю ж силову установку має отримати й новий Porsche Cayenne. Утім, у лінійці також буде потужніший варіант.

Платформа РРЕ використовує 800-вольтну архітектуру, що дозволяє надшвидку зарядку потужністю 270 кВт. Крім того, електрокар Porsche Cayenne отримає керовані задні колеса.

Цікаво, що з появою електрокара бензиновий кросовер Porsche Cayenne третього покоління не знімуть із виробництва. Деякий час дві моделі випускатимуть паралельно. До речі, невдовзі нинішній Porsche Cayenne буде оновлений, і його вже розсекретили до прем’єри.

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