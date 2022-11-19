Новий податок на землю: кому не треба платити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий податок на землю: кому не треба платити

Аграрний ринок
51
Власникам землі та орендарям паїв в Україні з 2023 року потрібно буде сплачувати новий податок на землю.
Йдеться про мінімальне податкове зобов’язання (МНЗ).
Сума податку в середньому становитиме від 3 до 6 тисяч гривень.
За словами старшого проектного менеджера із земельної реформи Офісу реформ КМУ Андрія Мартина, наразі в Україні близько третини земельних паїв перебувають у «сірій» оренді.
Місце для вашої реклами
Це означає, що орендарі не укладають із власниками паїв офіційних договорів оренди, а користуються їхньою землею на основі особистих домовленостей. Згодом, зібравши врожай, вони розраховуються із землевласниками або грошима, або у натуральній формі — частиною зібраного врожаю, та власники паїв економлять на податках.
Читайте також
Однак із 1 січня 2023 року для таких громадян все зміниться. Із запровадженням мінімального податкового зобов’язання власнику паю, який офіційно не передано в оренду, доведеться платити в середньому 1,5 тис. грн за гектар до бюджету громади. Таким чином, середньостатистичний пай коштуватиме близько 6 тис. грн.
Читайте також
Кого не торкнеться
Тих власників землі та орендодавців, які і зараз справно сплачують податки, нововведення не торкнеться.
Крім того, МНЗ не потрібно буде платити із земель:
  • які знаходяться на тимчасово окупованій території;
  • перебувають у зоні бойових дій — там, де точилися бої, або там, де вони зараз тривають;
  • засмічених вибухонебезпечними предметами;
  • на яких зведено фортифікаційні споруди.

Земля в Україні: як її продавати та що для цього потрібно

За матеріалами:
На пенсии
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.