Новий податок на землю: кому не треба платити — Finance.ua

Новий податок на землю: кому не треба платити Сьогодні 16:00 — Аграрний ринок

Власникам землі та орендарям паїв в Україні з 2023 року потрібно буде сплачувати новий податок на землю.

Йдеться про мінімальне податкове зобов’язання (МНЗ).

Сума податку в середньому становитиме від 3 до 6 тисяч гривень.

За словами старшого проектного менеджера із земельної реформи Офісу реформ КМУ Андрія Мартина, наразі в Україні близько третини земельних паїв перебувають у «сірій» оренді.

Це означає, що орендарі не укладають із власниками паїв офіційних договорів оренди, а користуються їхньою землею на основі особистих домовленостей. Згодом, зібравши врожай, вони розраховуються із землевласниками або грошима, або у натуральній формі — частиною зібраного врожаю, та власники паїв економлять на податках.

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Однак із 1 січня 2023 року для таких громадян все зміниться. Із запровадженням мінімального податкового зобов’язання власнику паю, який офіційно не передано в оренду, доведеться платити в середньому 1,5 тис. грн за гектар до бюджету громади. Таким чином, середньостатистичний пай коштуватиме близько 6 тис. грн.

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Кого не торкнеться

Тих власників землі та орендодавців, які і зараз справно сплачують податки, нововведення не торкнеться.

Крім того, МНЗ не потрібно буде платити із земель:

які знаходяться на тимчасово окупованій території;

перебувають у зоні бойових дій — там, де точилися бої, або там, де вони зараз тривають;

засмічених вибухонебезпечними предметами;

на яких зведено фортифікаційні споруди.

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