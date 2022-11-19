Новий податок на землю: кому не треба платити — Finance.ua

Новий податок на землю: кому не треба платити
Власникам землі та орендарям паїв в Україні з 2023 року потрібно буде сплачувати новий податок на землю.
Йдеться про мінімальне податкове зобов’язання (МНЗ).
Сума податку в середньому становитиме від 3 до 6 тисяч гривень.
За словами старшого проектного менеджера із земельної реформи Офісу реформ КМУ Андрія Мартина, наразі в Україні близько третини земельних паїв перебувають у «сірій» оренді.
Це означає, що орендарі не укладають із власниками паїв офіційних договорів оренди, а користуються їхньою землею на основі особистих домовленостей. Згодом, зібравши врожай, вони розраховуються із землевласниками або грошима, або у натуральній формі — частиною зібраного врожаю, та власники паїв економлять на податках.
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Однак із 1 січня 2023 року для таких громадян все зміниться. Із запровадженням мінімального податкового зобов’язання власнику паю, який офіційно не передано в оренду, доведеться платити в середньому 1,5 тис. грн за гектар до бюджету громади. Таким чином, середньостатистичний пай коштуватиме близько 6 тис. грн.
Кого не торкнеться
Тих власників землі та орендодавців, які і зараз справно сплачують податки, нововведення не торкнеться.
Крім того, МНЗ не потрібно буде платити із земель:
- які знаходяться на тимчасово окупованій території;
- перебувають у зоні бойових дій — там, де точилися бої, або там, де вони зараз тривають;
- засмічених вибухонебезпечними предметами;
- на яких зведено фортифікаційні споруди.
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