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Новий підхід до виробництва вантажівок MAN

Технології&Авто
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Новий підхід до виробництва вантажівок MAN
Новий підхід до виробництва вантажівок MAN
Через рік після історичного запуску серійного виробництва електровантажівок компанія MAN Truck & Bus підбиває підсумки: відтоді на заводі MAN у Мюнхені було випущено близько 1300 важких серійних електровантажівок.
Таким чином, «електричний лев» міцно закріпився у серійному виробництві виробника комерційних автомобілів та став центральним елементом у трансформації MAN у бік екологічно чистого вантажного транспорту
Почавшись рік тому з нового підходу до виробництва, компанія швидко зарекомендувала себе як надійна промислова концепція: на головному заводі в Мюнхені триває виробництво електричних і дизельних варіантів вантажівок MAN TGS і TGX в рамках повністю інтегрованого змішаного виробництва на одній лінії. Цей гнучкий виробничий процес дозволяє випускати автомобілі точно відповідно до замовлень клієнтів та ринкових тенденцій — незалежно від типу силової установки.
Поточна виробнича потужність залишається на рівні близько 100 вантажівок на день, незалежно від типу силового агрегату.
У той час як дизельні вантажівки спочатку одержують осі, баки та вихлопні системи, електричні моделі оснащуються власними батареями та електричними компонентами. У рамках цієї трансформації понад 5000 співробітників пройшли спеціальну підготовку у галузі високовольтної техніки.
Подальша електрифікація модельного ряду та запланований на кінець цього року запуск серійного виробництва легких та середніх вантажівок на заводі у Кракові свідчать про явне прагнення MAN рухатися вперед.
Виробнича команда в Польщі зараз веде інтенсивну підготовку до серійного випуску перших автомобілів eTGL та eTGM.
Серійне виробництво 12-тонного MAN eTGL розпочнеться там найближчим часом. З появою eTGM компанія MAN вже представила ще одну електричну модель у 16-тонному сегменті, яка також вироблятиметься у Кракові та завершить лінійку електричних вантажівок, охопивши модельний ряд від 12 до 50 тонн.
За матеріалами:
autocentre.ua
Авто
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