Новий підхід до виробництва вантажівок MAN Сьогодні 05:18 — Технології&Авто

Новий підхід до виробництва вантажівок MAN

Через рік після історичного запуску серійного виробництва електровантажівок компанія MAN Truck & Bus підбиває підсумки: відтоді на заводі MAN у Мюнхені було випущено близько 1300 важких серійних електровантажівок.

Таким чином, «електричний лев» міцно закріпився у серійному виробництві виробника комерційних автомобілів та став центральним елементом у трансформації MAN у бік екологічно чистого вантажного транспорту

Почавшись рік тому з нового підходу до виробництва, компанія швидко зарекомендувала себе як надійна промислова концепція: на головному заводі в Мюнхені триває виробництво електричних і дизельних варіантів вантажівок MAN TGS і TGX в рамках повністю інтегрованого змішаного виробництва на одній лінії. Цей гнучкий виробничий процес дозволяє випускати автомобілі точно відповідно до замовлень клієнтів та ринкових тенденцій — незалежно від типу силової установки.

Поточна виробнича потужність залишається на рівні близько 100 вантажівок на день, незалежно від типу силового агрегату.

У той час як дизельні вантажівки спочатку одержують осі, баки та вихлопні системи, електричні моделі оснащуються власними батареями та електричними компонентами. У рамках цієї трансформації понад 5000 співробітників пройшли спеціальну підготовку у галузі високовольтної техніки.

Подальша електрифікація модельного ряду та запланований на кінець цього року запуск серійного виробництва легких та середніх вантажівок на заводі у Кракові свідчать про явне прагнення MAN рухатися вперед.

Виробнича команда в Польщі зараз веде інтенсивну підготовку до серійного випуску перших автомобілів eTGL та eTGM.

Серійне виробництво 12-тонного MAN eTGL розпочнеться там найближчим часом. З появою eTGM компанія MAN вже представила ще одну електричну модель у 16-тонному сегменті, яка також вироблятиметься у Кракові та завершить лінійку електричних вантажівок, охопивши модельний ряд від 12 до 50 тонн.

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