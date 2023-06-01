Новий Opel Astra вже скоро прибуде в Україну — Finance.ua

Новий Opel Astra вже скоро прибуде в Україну Сьогодні 05:49 — Фондовий ринок

Новий Opel Astra вже скоро прибуде в Україну

Оновлений Opel Astra вже скоро прибуде Україну. Автомобіль отримав яскравий зовнішній дизайн, зручний комфортний салон, потужні та економічні двигуни та сучасні технології.

Як повідомили у компанії, новинка поєднує стиль та технології. Так, фари Нового Opel Astra виконані за технологією Intelli-Lux LED Pixel Light. Це інноваційна матрична оптика, що передбачає встановлення у кожній фарі 84 LED-елементів, що дозволяє вирізати зустрічний транспорт, не засліплюючи інших водіїв, але при цьому чудово освітлюючи дорогу.

Усі версії «Астри» для українського ринку вже оснащені пакетом «Безпека»: розпізнавання дорожніх знаків, попередження про виїзд зі смуги руху, система екстреного гальмування у міському циклі, сигнал попередження втоми водія, тощо. Також для новинки пропонується пакет «Безпека +», що додатково включає в себе адаптивний круїз-контроль АСС та інші розширені функції.

Оновлений Opel Astra пропонується в Україні з двома двигунами на вибір покупця: бензиновий 1.2 PureTech або дизельний 1.5 BHDi. Обидва генерують 130 кінських сил та працюють у парі з сучасною 8-швидкісною автоматичною трансмісією. Крім того, покупці можуть обрати бажану комплектацію — Edition або Elegance — та додати до неї певні опції.

Вартість автомобіля починається від 969 900 грн.

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MMR За матеріалами:

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