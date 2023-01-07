Новий Opel Astra та гібрид Toyota: які моделі авто з'являться в Україні на початку 2023 року — Finance.ua

Новий Opel Astra та гібрид Toyota: які моделі авто з'являться в Україні на початку 2023 року 07.01.2023, 00:12 — Технології&Авто

Навіть у час війни на український ринок регулярно виходять нові моделі авто. На початку 2023 року в нашій країні очікується одразу кілька цікавих дебютів. Фокус дізнався, яких новинок варто очікувати.

MG

MG Marvel R

Британський бренд анонсував одразу дві новинки, причому обидві електричні. По-перше, з’явиться флагманський електрокросовер MG Marvel R. Авто довжиною майже 4,7 м запропонують у 180-сильній задньопривідній та 288-сильній повнопривідній версіях, а його запас ходу становитиме 370-402 км.

Електрокар буде відносно доступним, але багато оснащеним — вже в базовій версії отримає панорамний дах, шкіряний салон, камери кругового огляду, електропривод сидінь та двері багажника.

MG 4

Приблизно за 2-3 місяці в Україні з’явиться і новий MG 4, який нещодавно почали продавати в Європі. Хетчбек С-класу є недорогим суперником Nissan Leaf та Volkswagen ID.3. Електромобіль MG 4 доступний у версіях на 170 та 204 к. с.: запас ходу становить 350 та 450 км, відповідно.

Nissan

Nissan X-Trail

В Україні стартує продаж Nissan X-Trail 2022, причому вже відома його ціна — від 1 193 000 гривень. Кросовер повернувся до незграбного дизайну і доступний у версіях на 5 і 7 місць. Комплектація Nissan X-Trail розширена, і відтепер у початковій версії є датчики світла та дощу, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Кросовер можна вибрати з 1,5-літровим 163-сильним бензиновим турбомотором або гібридною установкою e-Power потужністю 204 к. с. у передньопривідній версії та 213 к. с. — у повнопривідній.

Opel

Opel Astra

На український ринок виходить новий Opel Astra шостого покоління. У хетчбека тепер гранований дизайн, а в салоні з’явилися два великі дисплеї. Об’єм багажника зріс до 422 л.

Базова комплектація включає діодну оптику, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, підігрів керма та сидінь, а також сучасні системи безпеки Модель буде доступна тільки з 8-ступінчастим автоматом та двома 130-сильними моторами — 1,2-літровим бензиновим та 1,5-літровим дизельним. Ціни стартують із 999 990 гривень.

Peugeot

Peugeot 408

В Україні з’явиться новий Peugeot 408 2023 — перший купе-кросовер французької марки. Автомобіль довжиною майже 4,7 м приваблює елегантним стрімким дизайном з похилим дахом та загостреною задньою частиною. Салон Peugeot 408 виконаний у стилістиці i-Cockpit — з компактним кермом та високо розташованим віртуальним щитком приладів.

Вже відомо, що кросовер дебютує на українському ринку з 1,6-літровим 215-сильним бензиновим турбомотором та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Така версія розганяється до 100 км/год за 7,9 секунди, розвиває 220 км/год і витрачає в середньому 7 л/100 км.

Toyota

Toyota Corolla Cross

Toyota привезе в Україну Corolla Cross — абсолютно новий кросовер, який займає нішу між моделями Yaris Cross та RAV4. Як випливає із назви, 4,5-метрова модель побудована на платформі Toyota Corolla, але має самобутній стриманий дизайн. У салоні передбачені віртуальна приладка та 10,5-дюймовий тачскрин, а об’єм багажника дорівнює 403-1321 л. Нову Toyota Corolla Cross запропонують у 194-сильній гібридній версії та зможе розганятися до 100 км/год за 7,6 с та витрачати 6,3 л/100 км.

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