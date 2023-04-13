Новий Mini Cooper 2024 показали на перших офіційних фото — Finance.ua

Новий Mini Cooper 2024 показали на перших офіційних фото Сьогодні 00:18 — Фондовий ринок

Новий Mini Cooper 2024 показали на перших офіційних фото

Опубліковано перші офіційні фото Mini Cooper нового покоління. Знаменитий хетчбек В-класу презентують цього року, а його продажі стартують навесні 2024 року. Перші подробиці авто розкрили на офіційному сайті BMW Group.

Дизайн Mini Cooper 2024 не став сюрпризом, адже нещодавно авто помітили під час рекламної фотосесії. У авто знайомий силует, але більші фари та вигнуті ліхтарі. Дверні ручки виконані у дусі нових BMW. Салон розкрили лише частково — на фото видно круглий дисплей мультимедіа.

На знімках зафіксовано електромобіль Mini Cooper E — про це свідчить заглушка на місці решітки радіатора. Втім, бензинові версії залишаться в лінійці, причому їх випускатимуть у Великій Британії, а електрокари Mini — у Китаї.

Раніше було розсекречено характеристики Mini Cooper E. Базова версія збереже 184-сильний мотор і отримає батарею ємністю 40 кВт∙год, а його запас ходу складе 400 км.

Новий Mini Cooper SE оснастять 218-сильним мотором та батареєю на 54 кВт∙год. Він зможе проїхати близько 400 кілометрів на одному заряді.

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