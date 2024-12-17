Новий Mercedes Vito 2026 показали до презентації (фото, відео) — Finance.ua
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Новий Mercedes Vito 2026 показали до презентації (фото, відео)

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Новий Mercedes Vito 2026 показали до презентації (фото, відео)
Новий Mercedes Vito 2026 показали до презентації (фото, відео)
Нові Mercedes V-Class і Vito кардинально зміняться зовні та стануть сучаснішими. Мінівени отримають електричні модифікації з запасом ходу до 500 км.
Оприлюднено перші офіційні фото та відео з Mercedes-Benz Vito та V-Class нового покоління. Презентація комерційних моделей запланована на весну 2025 року, а їх виробництво стартує в 2026 році.
Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.
На тизерах новий Mercedes Vito/V-Class в тіні, проте все ж можна розгледіти окремі деталі його дизайну. Силует мінівена зазнає змін і буде стрімкішим, а віконна лінія стане вищою. Також звертає на себе увагу оригінальна діодна оптика.
Розробники зазначили, що мінівени Mercedes Vito та V-Class більше відрізнятимуться один від одного за дизайном. Палітра версій залишиться дуже широкою — пропонуватимуть вантажні та пасажирські моделі, доступніші сімейні версії і розкішні VIP-шатли.
Нові Mercedes V-Class і Vito збудують на сучасній платформі VAN.EA. У лінійці будуть електричні версії з одним та двома моторами і запасом ходу до 500 км.
Залишаться і дизельні модифікації мінівенів. Крім того, для Mercedes Vito/V-Class розробляють систему напівавтономного руху.
За матеріалами:
Фокус
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