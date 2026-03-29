0 800 307 555
укр
Новий Lexus ES 2026 виходить на ринок (фото)

Технології&Авто
1080
Lexus ES пропонують у гібридних та електричних версіях, Фото: Lexus
Новий Lexus ES восьмого покоління надходить у продаж. Седан змінився до невпізнання та вперше отримав електричні версії, які здивували своєю вартістю. Спочатку седан Lexus ES 2026 почали продавати на північноамериканському ринку, а от у Європі (і, зокрема, в Україні) модель з’явиться дещо пізніше.
Його подробиці розкрили на сайті японського автовиробника.
Новий Lexus ES презентували торік і він здивував нетиповим гранчастим дизайном із вираженим «носом» та аркоподібним дахом. До того ж, він суттєво підріс і тепер сягає 5,14 м завдовжки. У салоні встановили 14-дюймовий центральний тачскрін, сенсорні кнопки та мініатюрний селектор КПП.
Електрокар має запас ходу до 494 км, Фото: Lexus
У лінійці Lexus ES 2026 залишилася 2,5-літрова гібридна версія ES 350h (вона тепер 247-сильна), яка в США коштує від 50 995 доларів.
Крім того, пропонують електромобілі — 224-сильний передньопривідний ES350e (від 48 795 доларів) та повнопривідний ES500e (від $51 795). Із батареєю на 74,7 кВт∙год запас ходу становить 494 і 444 км, відповідно.
Гібрид дорожчий за електромобіль, Фото: Lexus
Отже, електромобіль Lexus ES несподівано виявився дешевшим за гібрид.
Базова комплектація Premium багата — безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, люк, камера, підігрів та вентиляція сидінь, обігрів руля, електроприводи крісел, кермової колонки та дверей багажника.
Седан багато оснащений, Фото: Lexus
У версії Luxury (від $57 195) додали оздоблення шкірою та деревом, цифровий ключ, паркувальний автопілот та акустику Mark Levinson із 17 динаміками.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems