Новий Lexus ES 2026 виходить на ринок (фото) Сьогодні 01:19 — Технології&Авто

Новий Lexus ES восьмого покоління надходить у продаж. Седан змінився до невпізнання та вперше отримав електричні версії, які здивували своєю вартістю. Спочатку седан Lexus ES 2026 почали продавати на північноамериканському ринку, а от у Європі (і, зокрема, в Україні) модель з’явиться дещо пізніше.

Його подробиці розкрили на сайті японського автовиробника.

Новий Lexus ES презентували торік і він здивував нетиповим гранчастим дизайном із вираженим «носом» та аркоподібним дахом. До того ж, він суттєво підріс і тепер сягає 5,14 м завдовжки. У салоні встановили 14-дюймовий центральний тачскрін, сенсорні кнопки та мініатюрний селектор КПП.

У лінійці Lexus ES 2026 залишилася 2,5-літрова гібридна версія ES 350h (вона тепер 247-сильна), яка в США коштує від 50 995 доларів.

Крім того, пропонують електромобілі — 224-сильний передньопривідний ES350e (від 48 795 доларів) та повнопривідний ES500e (від $51 795). Із батареєю на 74,7 кВт∙год запас ходу становить 494 і 444 км, відповідно.

Отже, електромобіль Lexus ES несподівано виявився дешевшим за гібрид.

Базова комплектація Premium багата — безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, люк, камера, підігрів та вентиляція сидінь, обігрів руля, електроприводи крісел, кермової колонки та дверей багажника.

У версії Luxury (від $57 195) додали оздоблення шкірою та деревом, цифровий ключ, паркувальний автопілот та акустику Mark Levinson із 17 динаміками.

