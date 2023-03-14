Новий Lehman Brothers, чи хибна тривога? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Новий Lehman Brothers, чи хибна тривога? Сьогодні 16:21 — Валюта

Наприкінці минулого тижня популярний в ІТ-індустрії банк Silicon Valley Bank оголосив про своє банкрутство. В інвестиційних колах миттєво почалися розмови про повторення кризи 2008 року, яка почалася після падіння іпотечного банку Lehman Brothers. Відразу варто відзначити, що Silicon Valley Bank хоч і великий, але все ж таки менший за банк Lehman. Також треба розуміти, що і причини його краху дещо інші. Безумовно, безслідно для банківської системи США ця подія не пройде — банкрутства Silvergate і Signature, що відбулися, наочне тому підтвердження. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Ставка міжбанківського кредитування США (%). Джерело: bloomberg.com

Головна причина банкрутства комерційних банків — неможливість виконати свої зобов’язання перед вкладниками. Іншими словами, клієнти фінансової установи забирають гроші швидше, ніж вона їх приваблює. Не став винятком і Silicon Valley Bank, який останні кілька днів втратив низку великих вкладників. У результаті він не зміг подолати «касовий розрив», що спровокувало банкрутство.

В аналогічних ситуаціях фінансові установи при низьких відсоткових ставках легко брали короткострокові позики. Пізніше вони благополучно погашали за рахунок залучення коштів нових вкладників. Однак зараз, коли ставка міжбанківського кредиту в США досягла 5%, зробити таке стало значно важче. Системні банки в умовах жорсткої монетарної політики не ризикнули викупити проблемний банк.У результаті дії американського ЦБ щодо посилення грошово-кредитної політики почали негативно позначатися на банках, чий бізнес був успішний лише за низької облікової ставки.

Наступними жертвами падіння Silicon Valley Bank, ймовірно, стануть його партнери — First Republic Bank, Pacific Westerns та Western Alliance. ФРС США може втрутитися і спробувати врятувати їх, але у разі, коли їх можуть наслідувати банкрутства більших системних банків. Якщо цього не буде зроблено, регулятор виплатить компенсації за застрахованими вкладами, чим усе й обмежиться. Нового Lehman Brothers Федрезерва навряд чи допустить.

Більш важливим є інше питання — чи наважиться ФРС США продовжити підвищення облікової ставки та скорочення балансу. Цілей «жорсткої» монетарної політики ще не досягнуто: інфляція, як і раніше, вище 2%, нафта торгується дорожче 60 USD за бочку і «маячить» бюджетну кризу влітку нинішнього року. Останнє є більшим політичним ризиком, яким скористаються противники Президента США на майбутніх виборах у 2024 році.

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