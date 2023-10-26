Новий флагман Skoda розсекречено на перших офіційних зображеннях — Finance.ua

Новий флагман Skoda розсекречено на перших офіційних зображеннях Вчора 02:34 — Технології&Авто

Новий флагман Skoda розсекречено на перших офіційних зображеннях

Опубліковано офіційні рендери Skoda Superb нового покоління. Ліфтбек і універсал презентують 2 листопада. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті Skoda.

Судячи із зображень, нова Skoda Superb зберегла знайомий дизайн, а зміни в її зовнішньому вигляді можна назвати еволюційними. Решітка радіатора стала ширшою, а фари — навпаки, тоншими. До слова, раніше авто вже розсекретили на шпигунських фото.

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Модель залишиться близьким родичем Volkswagen Passat. Також стало відомо, що Superb став більшим.

Розміри Skoda Superb 2024:

довжина — 4912 мм;

ширина — 1834 мм;

висота — 1481 мм;

колісна база — 2841 мм.

Салон Skoda Superb 2024 також показали нещодавно. За прикладом спорідненого кросовера Skoda Kodiaq 2024 він отримав нову віртуальну панель приладів, проекцію на лобове скло і великий 13-дюймовий тачскрін.

Нова Skoda Superb стане просторішою всередині, а об'єм її багажника зросте до 645 л у ліфтбеку і 690 л — в універсалі. Серед опцій з’являться матричні фари, паркувальний автопілот з дистанційним керуванням і нова система напівавтономного водіння.

Для Skoda Superb 2024 запропонують на вибір бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (204 і 265 к. с.), а також 2,0-літрові турбодизелі потужністю 150 і 193 к. с. З’явиться і покращений плагін-гібрид на 204 к. с., здатний проїхати близько 100 км в електричному режимі.

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