Новий електрокросовер Volkswagen показали на офіційних фото — Finance.ua

Новий електрокросовер Volkswagen показали на офіційних фото 08.07.2024, 00:39 — Технології&Авто

Новий електрокросовер Volkswagen показали на офіційних фото

Опубліковано офіційні фото Volkswagen ID.Unyx. Новий електричний кросовер презентують найближчим часом. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Volkswagen ID. Unyx — знайомий незнайомець. Це не повністю самостійна модель, а брат-близнюк нового Cupra Tarvascan. Виробництво моделі налагодять у Китаї.

Електромобіль Volkswagen ID. Unyx — обтічний купе-кросовер із покатим дахом, вираженим «носом» та припіднятою задньою частиною. Від Cupra Tarvascan він відрізняється зовні лише дизайном бамперів.

Габарити Volkswagen ID. Unyx 2024:

довжина — 4663 мм;

ширина — 1860 мм;

висота — 1610 мм;

колісна база — 2766 мм;

маса — 2166 кг.

Салон Volkswagen ID. Unyx на фото не показали, проте споріднений Cupra Tarvascan має невеликий віртуальний щиток приладів і крупний тачскрін. Об’єм багажника становить 540 л.

Електрокросовер збудовано на платформі МЕВ, яку використовує Volkswagen ID.4. У нього запозичили й силові агрегати.

Електрокросовер запропонують у 231-сильній задньопривідній та 340-сильній повнопривідній версіях. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год за 5,6 с і розвивати 180 км/год. Обидві модифікації отримають батарею ємністю 82 кВт∙год, а запас ходу складе 565−620 км.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.