Новий електрокросовер Volkswagen показали на офіційних фото — Finance.ua

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Новий електрокросовер Volkswagen показали на офіційних фото

Технології&Авто
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Новий електрокросовер Volkswagen показали на офіційних фото
Новий електрокросовер Volkswagen показали на офіційних фото
Опубліковано офіційні фото Volkswagen ID.Unyx. Новий електричний кросовер презентують найближчим часом. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Volkswagen ID. Unyx — знайомий незнайомець. Це не повністю самостійна модель, а брат-близнюк нового Cupra Tarvascan. Виробництво моделі налагодять у Китаї.
Новий електрокросовер Volkswagen показали на офіційних фото
Електромобіль Volkswagen ID. Unyx — обтічний купе-кросовер із покатим дахом, вираженим «носом» та припіднятою задньою частиною. Від Cupra Tarvascan він відрізняється зовні лише дизайном бамперів.

Габарити Volkswagen ID. Unyx 2024:

  • довжина — 4663 мм;
  • ширина — 1860 мм;
  • висота — 1610 мм;
  • колісна база — 2766 мм;
  • маса — 2166 кг.

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Салон Volkswagen ID. Unyx на фото не показали, проте споріднений Cupra Tarvascan має невеликий віртуальний щиток приладів і крупний тачскрін. Об’єм багажника становить 540 л.
Новий електрокросовер Volkswagen показали на офіційних фото
Електрокросовер збудовано на платформі МЕВ, яку використовує Volkswagen ID.4. У нього запозичили й силові агрегати.
Електрокросовер запропонують у 231-сильній задньопривідній та 340-сильній повнопривідній версіях. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год за 5,6 с і розвивати 180 км/год. Обидві модифікації отримають батарею ємністю 82 кВт∙год, а запас ходу складе 565−620 км.
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