Новий електрокросовер Volkswagen показали на офіційних фото — Finance.ua

Новий електрокросовер Volkswagen показали на офіційних фото
Опубліковано офіційні фото Volkswagen ID.Unyx. Новий електричний кросовер презентують найближчим часом. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Volkswagen ID. Unyx — знайомий незнайомець. Це не повністю самостійна модель, а брат-близнюк нового Cupra Tarvascan. Виробництво моделі налагодять у Китаї.
Електромобіль Volkswagen ID. Unyx — обтічний купе-кросовер із покатим дахом, вираженим «носом» та припіднятою задньою частиною. Від Cupra Tarvascan він відрізняється зовні лише дизайном бамперів.
Габарити Volkswagen ID. Unyx 2024:
- довжина — 4663 мм;
- ширина — 1860 мм;
- висота — 1610 мм;
- колісна база — 2766 мм;
- маса — 2166 кг.
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Салон Volkswagen ID. Unyx на фото не показали, проте споріднений Cupra Tarvascan має невеликий віртуальний щиток приладів і крупний тачскрін. Об’єм багажника становить 540 л.
Електрокросовер збудовано на платформі МЕВ, яку використовує Volkswagen ID.4. У нього запозичили й силові агрегати.
Електрокросовер запропонують у 231-сильній задньопривідній та 340-сильній повнопривідній версіях. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год за 5,6 с і розвивати 180 км/год. Обидві модифікації отримають батарею ємністю 82 кВт∙год, а запас ходу складе 565−620 км.
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