Новий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту фактично зірвано: що буде з ціною — Finance.ua
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Новий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту фактично зірвано: що буде з ціною

Фондовий ринок
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Черговий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту (Одеська область) фактично зірвано.
Як повідомили в одеському підрозділі Фонду державного майна України, торги з приватизаціїї порту, які були заплановані на 6 червня, не відбулися. Зокрема, на сьогодні порт було виставлено на аукціон за стартовую ціною 184,9 мільйони гривень.
Наступний — заплановано на 14 червня, але, згідно законодавству, стартову ціну вже буде знижено вдвічі. Тепер вона становить 92 мільйони 459 тисяч 229 гривень.
Як уточнили УНІАН в ФДМУ, наразі просто не знайшлося бажаючих прийняти участь в аукціоні.

Історія «продажу»

Вперше регіональне відділення ФДМУ оголосило аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» (Одещина) на 3 березня, але бажаючих прийняти в ньому участь не знайшлося.
Згідно законодавству, стартова ціна впала зі 187 млн грн до 93,7 млн грн, та наступні торги, 13 березня, відбулися. Переможець — компанія «Укрдонінвест» — запропонував 220 млн грн, однак не сплатив гроші у визначений термін. Вказана фірма втратила гарантійний внесок (18,7 млн грн), та можливість брати участь у наступних торгах цього лоту.
Передбачалося, що стартова ціна знов впаде, але лот виставили за 184,9 млн у національній валюті. Таку ціну, яка для когось стала несподіваною, було визначено після чергової звітності порту.
Нагадаємо, порт розташовано в Одеській області в місті Білгород-Дністровський, курортному смт Затока (порто-пункт «Бугаз» та база відпочинку «Прибой»).
Підприємство наразі працює як «сухий порт», який має виходи до девʼяти причалів у порту та одного причалу у портопункті. До складу обʼєкту також входять 9 суден, 4 тепловози, 18 портальних кранів та майже півсотні транспортних засобів.
За матеріалами:
УНІАН
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