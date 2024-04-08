Новий Audi A3 у кузовах Sportback та седан отримали не тільки свіжий зовнішній вигляд — Finance.ua
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Новий Audi A3 у кузовах Sportback та седан отримали не тільки свіжий зовнішній вигляд

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Новий Audi A3 у кузовах Sportback та седан отримали не тільки свіжий зовнішній вигляд
Новий Audi A3 у кузовах Sportback та седан отримали не тільки свіжий зовнішній вигляд
Audi нещодавно розкрила вартість оновленого A3, викликавши чималий інтерес серед шанувальників бренду. Новий Audi A3 у кузовах Sportback та седан отримали не тільки свіжий зовнішній вигляд, а й оновлені цінники.
Вартість Sportback тепер починається від 41 100 євро, що на 2 000 євро вище за попередню версію, а седан подорожчав всього на 200 євро і тепер доступний від 41 600 євро.
A3 у виконанні Pro Line включає LED-освітлення, Virtual Cockpit та помічника паркування. Початкова версія обладнана 1,5-літровим м’яким гібридним чотирициліндровим турбомотором 35 TFSI, що розвиває 150 к.с. і 250 Нм моменту, що крутить, і семиступінчастою автоматичною коробкою передач S-tronic.
Для тих, хто віддає перевагу більш традиційному управлінню, Audi анонсувала випуск 30 TFSI з потужністю 115 к.с. та опцією шестиступінчастої механіки у другому кварталі цього року для моделі 35 TFSI.
Модель A3 Allstreet, представлена ​​лише у версії Advanced Edition, стане справжньою знахідкою для любителів вищого класу автомобілів. Вартість Allstreet починається від 45 368 євро, пропонуючи підвищену прохідність, розширені арки коліс, 17-дюймові легкосплавні диски, повне LED-освітлення та динамічні покажчики повороту.
Для шанувальників Advanced Edition без інтересу до Allstreet Audi пропонує Sportback і седан за ціною від 44 000 і 44 667 євро відповідно. Ціни на модель 30 TFSI будуть оголошені пізніше.
Audi продовжує радувати своїх шанувальників якістю та новаторством, і оновлений A3 не став винятком, пропонуючи сучасні технології, комфорт та стиль в одному флаконі.
За матеріалами:
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