Нову Toyota Camry 2025 вперше показали до прем'єри (фото) — Finance.ua
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Нову Toyota Camry 2025 вперше показали до прем'єри (фото)

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Нову Toyota Camry 2025 вперше показали до прем'єри (фото)
Нову Toyota Camry 2025 вперше показали до прем'єри (фото)
Toyota Camry 2025 отримає безліч поліпшень порівняно з поточною моделлю. Новинку покажуть на виставці SEMA, яка відбудеться з 31 жовтня до 4 листопада в Лас-Вегасі.
В інтернеті вперше опублікували зображення седана Toyota Camry 2025 модельного року. На знімку зображена передня частина новинки. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Toyota представила тизер загадкової моделі. Бічні дзеркала заднього виду і силует передньої частини підтверджують, що на фото зображено седан Camry.
Нагадаємо, що Toyota Camry XV70 випускається з 2017 року. У 2020 році модель було оновлено, вона отримала змінений дизайн екстер'єру, а також покращений інтер'єр.
Перший тизер демонструє нові денні ходові вогні в стилі гібрида Prius і масивну решітку радіатора. Також седан отримає ширший передній бампер порівняно з поточною моделлю.
З чуток, на фото може бути зображена заряджена версія Toyota Camry GR. Про це свідчить наявність великих повітрозабірників на бампері.
Toyota Camry XV70 оснащується бензиновими двигунами об'ємом від 2,0 до 3,5 літра або гібридною силовою установкою. Топова версія має потужністю 301 к.с. і 362 Нм крутного моменту.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua

За матеріалами:
Фокус
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