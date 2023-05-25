Нову функцію отримав Mercedes-Benz E-класу — Finance.ua

Нову функцію отримав Mercedes-Benz E-класу Сьогодні 23:20 — Фондовий ринок

Нову функцію отримав Mercedes-Benz E-класу

Новий Mercedes-Benz E-класу отримає підтримку функції Apple Car Key, яка дозволяє використовувати iPhone та Apple Watch замість альтернативи брелокам або фізичним автомобільним ключам.

Можливе спільне використання ключів. При цьому основний користувач облікового запису Mercedes me може призначати різні права, надаючи лише доступ до транспортного засобу або дозволяючи керувати ним. Автомобіль може розпізнавати кількох користувачів одночасно, а цифровим ключем автомобіля можуть користуватися до 16 осіб. Обмін можливий через AirDrop, iMessage та інші служби обміну повідомленнями. Потім одержувач може додати його до свого власного Apple Wallet.

При використанні із сумісною моделлю iPhone та Apple Watch дозволяють замикати, відмикати та запускати автомобілі. Ключі від машини зберігаються в Wallet на iPhone і Apple Watch, ними можна ділитися з іншими користувачами iPhone. Останні моделі iPhone також дозволяють використовувати ключ від машини, якщо смартфон розряджений.

У списку компаній, які пропонують цю можливість, представлені BMW, Kia, Hyundai, Genesis та BYD. Нещодавно стало відомо, що британська компанія з виробництва спортивних автомобілів Lotus також готова підтримувати Car Key.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.