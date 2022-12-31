Новорічне привітання від Finance.ua 🎄 — Finance.ua

Новорічне привітання від Finance.ua 🎄 Сьогодні 19:00

Новорічне привітання від Finance.ua 🎄

Друзі,

Непростий 2022 рік приніс нашій країні й кожному з нас багато випробувань та горя. Тому на цей раз перед щорічним привітанням хочу написати пару абзаців з подякою за вчинки.

Коли пишу ці рядки особливо згадую перші місяці, коли організувати роботу було вкрай складно, а колеги з нашої редакції щодня працювали попри вибухи та обстріли за вікнами. Все для того, щоб у вас була корисна, якісна та актуальна інформація. Колеги, дякую за те, що ви робили свою справу, як її роблять більшість українців!

Також обов’язково хочу згадати про ту частину нашої команди, яка зараз захищає кожного з нас у лавах ЗСУ. Та узагалі про усіх хлопців та дівчат з ЗСУ. Вони досі на позиціях й будуть на них у ці святкові дні. Друзі, бережіть себе, повертайтеся живими та здоровими, дуже вас любимо та чекаємо на вас!

Хочу подякувати й усім нашим читачам. Тим, хто не лише користується порталом Finance.ua, але й встигає волонтерити, донатити, підтримувати бізнес, робити важливі та людяні справи — ви велика сила!

Попри усі негаразди та екзамени на витримку 2022 показав, на що ми здатні, та зробив нас ще сильнішими, об’єднаними, незламними.

Тож нехай новий рік лише зміцнює наші позиції. Військові, економічні, фінансові. Ми пліч-о-пліч з вами, бізнесом та державою крокуємо у майбутнє. У наш з вами розвиток, перемогу, та відбудову.

Редакція Finance.ua немає жодних сумнівів у перемозі України, а це означає — і в перемозі кожного з вас.

Переможного 2023 року! Слава Україні! Слава ЗСУ!

З повагою,

Головред Петро Таранюк

та редакція Finance.ua

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