Нові Skoda Scala та Kamiq 2024 розсекретили до презентації (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нові Skoda Scala та Kamiq 2024 розсекретили до презентації (фото)

Технології&Авто
29
Нові Skoda Scala та Kamiq 2024 розсекретили до презентації (фото)
Нові Skoda Scala та Kamiq 2024 розсекретили до презентації (фото)
Skoda показала оновлені хетчбек Scala та кросовер Kamiq 2024 модельного року. Публічна прем'єра відбудеться вже 1 серпня. Про це повідомили на сайті Motor1.
Skoda Scala та Kamiq випускаються з 2019 року. Через чотири роки моделі отримають планове оновлення.
Обидві моделі залишаться впізнаваними, але отримають кілька змін в екстер'єрі. Вони стосуються нових бамперів, колісних дисків і тонших фар.
Нові Skoda Scala та Kamiq 2024 розсекретили до презентації (фото)
В інтер'єрі не очікується великих змін. Найімовірніше, буде розширено список оснащення моделей.
Skoda Kamiq була другою найбільш продаваною моделлю бренду у 2022 році після Octavia. Загалом за рік було продано 96 300 таких авто. За цей період було продано 39 500 екземплярів хетчбека Scala.
Нові Skoda Scala та Kamiq 2024 розсекретили до презентації (фото)
Моторна гамма Skoda Kamiq і Scala може бути скорочена шляхом відмови від дизельних двигунів. Проте клієнти зможуть замовити автомобілі з 1,0- або 1,5-літровими бензиновими двигунами. Вони працюють у парі із шестиступінчастою механічною або семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.