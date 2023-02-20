Нові санкції США проти рф будуть проти оборонного та фінансового секторів — Finance.ua
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Нові санкції США проти рф будуть проти оборонного та фінансового секторів

Фондовий ринок
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Нові санкції США проти рф будуть проти оборонного та фінансового секторів
Нові санкції США проти рф будуть проти оборонного та фінансового секторів
Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет санкцій проти рф, який, як очікується, оголосять напередодні річниці російського вторгнення в Україну. Обмеження будуть спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів, фінансових установ та низки осіб.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Зазначається, що США та союзники зосередяться на боротьбі з обходом санкційного режиму з використанням третіх країн. Білий дім поки що не коментував повідомлення.
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Раніше заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд заявляла, що США разом з партнерами у «Великій сімці» (G7) готують новий масштабний пакет санкцій проти рф. За її словами, ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмеження у певних категоріях, пов’язаних, зокрема, з обмеженням потоку технологій й обладнанням для російської оборонної промисловості.
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Нагадаємо, США разом з партнерами у G7 готують новий масштабний пакет санкцій проти рф, який планують оголосити до річниці вторгнення рф в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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