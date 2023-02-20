Нові санкції США проти рф будуть проти оборонного та фінансового секторів — Finance.ua

Нові санкції США проти рф будуть проти оборонного та фінансового секторів
Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет санкцій проти рф, який, як очікується, оголосять напередодні річниці російського вторгнення в Україну. Обмеження будуть спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів, фінансових установ та низки осіб.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Зазначається, що США та союзники зосередяться на боротьбі з обходом санкційного режиму з використанням третіх країн. Білий дім поки що не коментував повідомлення.
Раніше заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд заявляла, що США разом з партнерами у «Великій сімці» (G7) готують новий масштабний пакет санкцій проти рф. За її словами, ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмеження у певних категоріях, пов’язаних, зокрема, з обмеженням потоку технологій й обладнанням для російської оборонної промисловості.
Нагадаємо, США разом з партнерами у G7 готують новий масштабний пакет санкцій проти рф, який планують оголосити до річниці вторгнення рф в Україну.
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