Зеленський ввів у дію санкції щодо 333 росіян і Московської біржі — Finance.ua

Зеленський ввів у дію санкції щодо 333 росіян і Московської біржі Сьогодні 12:24 — Фондовий ринок

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 333 громадян росії та Московської біржі.

Про це повідомив сайт президента.

У рішенні РНБО від 19 лютого зазначається, що пропозиції щодо застосування санкцій були внесені СБУ та Нацбанком.

В опублікованому переліку значаться 333 фізичних особи, пов’язані з банківським сектором рф, і одна юридична — публічне акціонерне товариство «Московська біржа ММВБ-РТС».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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