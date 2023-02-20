Зеленський ввів у дію санкції щодо 333 росіян і Московської біржі — Finance.ua

Зеленський ввів у дію санкції щодо 333 росіян і Московської біржі
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 333 громадян росії та Московської біржі.
Про це повідомив сайт президента.
У рішенні РНБО від 19 лютого зазначається, що пропозиції щодо застосування санкцій були внесені СБУ та Нацбанком.
В опублікованому переліку значаться 333 фізичних особи, пов’язані з банківським сектором рф, і одна юридична — публічне акціонерне товариство «Московська біржа ММВБ-РТС».
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