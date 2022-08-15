Нові правила щодо поліса «Зелена карта»: що треба знати при виїзді за кордон — Finance.ua

Нові правила щодо поліса «Зелена карта»: що треба знати при виїзді за кордон Вчора 16:40 — Страхування

Нові правила щодо поліса «Зелена карта»: що треба знати при виїзді за кордон

Агресія рф проти України не збавляє обертів, тому українці все ще виїжджають за кордон, аби знайти безпечніше місце для себе й сім’ї. Якщо збираєтесь виїхати за кордон на авто (або вже там), варто знати декілька важливих фактів про страхування « Зелена карта ».

Так, хоча з початку повномасштабної війни українцям дозволяли перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без поліса «Зелена карта», зараз ситуація змінилася.

З 28 квітня поліс «Зелена карта» вимагають під час в’їзду до Польщі, і ця практика, за повідомленням Нацбанку, лише набирає обертів у багатьох країнах.

Що треба знати?

У зв’язку з воєнним станом процес оформлення «Зеленої карти» в Україні суттєво спростили. Так, наприклад, оформити поліс можна онлайн за кілька хвилин — документ надішлють вам на пошту в електронному форматі.

Ціна на страховий поліс «Зелена карта» визначена МТСБУ і є однаковою для всіх страховиків. Вона залежить від строку поліса, а також від виду транспортного засобу, на який вона оформлюється. Мінімальний строк на який видаються поліси — 15 днів, максимальний — до року.

Вартість поліса «Зелена карта» в Україні є нижчою, ніж у більшості країн.

Вартість поліса Автоцивілки в Польщі — близько 400 євро на 1 рік та 40 євро на місяць, у Німеччині — від 900 євро на рік та від 150 євро на місяць.

При цьому вартість «Зеленої картки» в Україні — 6 899 грн (210 євро) на рік та 627 грн (19 євро) на місяць.

До речі, після перетину кордону ви не зможете придбати українську «Зелена карту». Вам доведеться купувати поліс Автоцивілки країни, у яку ви в’їхали, а це — додаткові чималі витрати.

А якщо не купувати поліс?

У разі відсутності поліса страхування виписується штраф, який складає від 1 тис. євро (залежно від країни). Наприклад, у Польщі, якщо ви не маєте актуального страхування від 4 до 14 днів, штраф складе 2800 злотих (більш як 19 тис. грн), понад 14 днів — 5600 злотих (38 тис. 470 грн).

Крім того, за відсутність страховки в ЄС можуть навіть заборонити перетинати кордон у майбутньому. Тому про наявність поліса варто подбати завчасно.

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