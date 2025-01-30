Нові правила оплати лікарняних листків: що зміниться з квітня — Finance.ua

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Нові правила оплати лікарняних листків: що зміниться з квітня

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Нові правила оплати лікарняних листків: що зміниться з квітня
Нові правила оплати лікарняних листків: що зміниться з квітня
Верховна Рада України 18 грудня 2024 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування» № 4158-ІХ. Зміни внесені до низки законодавчих актів. Зміни набувають чинності через три місяці з дня опублікування Закону № 4158, тобто з 04.04.2025 року.
Що ж зміниться в оплаті листків непрацездатності — розповіли у ПФУ.
  • Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надаватиметься за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом.
  • Допомога по тимчасовій непрацездатності (внаслідок нещасного випадку на виробництві/професійного захворювання) призначається та виплачується роботодавцем, у якого настав страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасного випадку, у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати. При цьому перші 17 днів тимчасової непрацездатності оплачуються цим роботодавцем за рахунок коштів підприємства, установи, організації.
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У разі перебування потерпілого у трудових відносинах з іншим страхувальником (у тому числі здійснення підприємницької чи іншої діяльності та одночасної праці на умовах трудового договору) за місцями роботи іншими, ніж місце роботи, на якому настав страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасного випадку, виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до розділу ІV «Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» Закону № 1105 в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу. Тобто, за рахунок коштів іншого роботодавця, ніж місце роботи, на якому настав страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасного випадку, оплачуються перші 5 днів тимчасової непрацездатності.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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